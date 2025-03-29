أخبار مصر اليوم، خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل، السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر، بيان جديد من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

رئيس وزراء باكستان يعرب عن تقديره لنجاح مصر في القضاء على فيروس سي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.

بعد إثارة الجدل، بيان جديد من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر

أكدت دار الإفتاء أنها تابعت بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، وتود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية:

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد إجازة عيد الفطر المبارك لتشمل يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل 2025، وذلك بعد ثبوت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ.

حالة الطقس غدا، نشاط مثير للرمال والأتربة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد غدا

خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل بعد إعلان رؤية العيد

خطفت صورة خريطة دولة فلسطين الأنظار بعد ظهورها على مكتب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال إعلانه نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 14446 هجريا وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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