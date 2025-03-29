السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل بعد إعلان رؤية العيد

خريجة دولة فلسطين
خريجة دولة فلسطين
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خطفت صورة  خريطة دولة فلسطين الأنظار بعد ظهورها على مكتب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خلال إعلانه نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 14446 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحققت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت استحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها تأتي في إطار الموقف المصري الواضح والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
 

ومن جانبه تقدَّم أ.د. نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه)، وإلى ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، وإلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية كافة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام، وأن يوفق قادة الأمة إلى ما فيه عزتها ونهضتها، ويمنُّ على بلادنا بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وفي هذه المناسبة المباركة، يجدِّد فضيلته التأكيد على ضرورة وحدة الصف والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا عيد الفطر وقد تحررت فلسطين وعادت القدس الشريف إلى أحضان الأمة الإسلامية، وأن ينصر الحق وأهله، ويكتب لأُمَّتنا النصر والعزة والتمكين.
 

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