شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك







ويدعو شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في فلسطين والسودان ومسلمي الروهينجا وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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