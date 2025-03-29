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أخبار مصر

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد إجازة عيد الفطر المبارك لتشمل يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل 2025، وذلك بعد ثبوت أن يوم الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ.

وبذلك تكون إجازة عيد الفطر من يوم السبت 29 مارس 2025 حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 

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