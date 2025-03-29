السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

بعد إثارة الجدل، بيان جديد من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر

هاال شهر شوال
هاال شهر شوال

أكدت دار الإفتاء أنها تابعت  بعض الجدل المثَار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، وتود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية:

بيان من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال 

أولًا: الأصل الشرعي الثابت عن النبي ﷺ في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» (رواه البخاري ومسلم).

ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارًا لضبط الرؤية الشرعية.

دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر المبارك 

ثالثًا: بناءً على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025م، واعتبار يوم الإثنين 31 مارس 2025م أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.

وختامًا، نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح.

وكانت دار الإفتاء قد اعلنت أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن بعد غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك 

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