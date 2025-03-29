كأس الاتحاد الإنجليزي، برايتون ونوتنجهام فورست يلجآن لشوطين إضافيين "صور"

كأس الاتحاد الإنجليزي، لجأ فريقا برايتون ونوتنجهام فورست لشوطين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل برايتون ضد نوتنجهام فورست

تشكيل نوتنجهام فورست ضد برايتون

ومن ناحيته يحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 47 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

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