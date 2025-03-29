دنيا سمير غانم تتألق بأوبريت “متقولش لحد” في الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور (فيديو)

تألقت النجمة دنيا سمير غانم بأوبريت “متقولش لحد” والذي تم عرضه في أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلها الذي تشارك من خلاله بالموسم الرمضاني لعام 2025.

وتم عرض أوبريت “متقولش لحد” خلال سياق مسلسل عايشة الدور، حيث قامت دنيا بغنائه مع تلاميذ الجامعة التي تذهب إليها في المشهد الختامي.

الأوبريت من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، والاستعراض من تصميم هادي عواضة، وإخراج أحمد الجندي.

أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الـ 14 وقبل الأخيرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث تعود فاطيمة وشقيقة عايشة من السفر فجأة والذي يضع عايشة في ورطة بعد انتحال شخصية ابنة شقيقتها.

وتكشف فاطيمة أن والدتها وافقت على دخولها الجامعة، ولكن تحاول عايشة أن تمنعها من الذهاب وتغيير الجامعة المسجلة بها بحجة أنها سيئة السمعة وسوء أخلاق الطلاب بها.

وتجد نسمة صورا لفاطيمة الحقيقة مع عايشة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” لتكتشف الحقيقة وتعلم أن عايشة هي سيدة في الثلاثينات انتحلت شخصية طالبة جامعية.

وبينما تحاول عايشة إخبار الدكتور حازم عن حقيقة ما فعلته، لتسبقها نسمة بنشر الخبر على موقع الشائعات الخاص بالجامعة، لتكتشف فاطيمة ما فعلته خالتها وتصاب بصدمة إثر الأخبار فور وصولها للكلية.

لتصبح عايشة حديث الجامعة كلها بعد انتشار الأخبار، حيث يصاب الجميع بخيبة أمل بعد اكتشاف الحقيقة.

وتتوالى الأحداث لتحاول عايشة الاعتذار من فاطيمة وإخبارها عن سبب انتحال شخصيتها ولكنها ترفض أسبابها وتخبرها أنها لا تريد التحدث معها مرة أخرى.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل عايشة الدور بنبذ جميع الطلاب لنسمة بعد اكتشاف الجميع أنها من سربت أخبار عايشة، ومن ضمنهم سالي والتي تعترف بافتتاحها موقع الفضائح وأن نسمة سرقته لتفضح عايشة.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.