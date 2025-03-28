أميرة أديب تفضح سر دنيا سمير غانم وتضعها في ورطة بالحلقة 14 من مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الـ 14 وقبل الأخيرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث تعود فاطيمة وشقيقة عايشة من السفر فجأة والذي يضع عايشة في ورطة بعد انتحال شخصية ابنة شقيقتها.

وتكشف فاطيمة أن والدتها وافقت على دخولها الجامعة، ولكن تحاول عايشة أن تمنعها من الذهاب وتغيير الجامعة المسجلة بها بحجة انها سيئة السمعة وسوء أخلاق الطلاب بها.

وتجد نسمة صورا لفاطيمة الحقيقة مع عايشة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” لتكتشف الحقيقة وتعلم أن عايشة هي سيدة في الثلاثينات انتحلت شخصية طالبة جامعية.

وبينما تحاول عايشة إخبار الدكتور حازم عن حقيقة ما فعلته، لتسبقها نسمة بنشر الخبر على موقع الشائعات الخاص بالجامعة، لتكتشف فاطيمة ما فعلته خالتها وتصاب بصدمة إثر الأخبار فور وصولها للكلية.

لتصبح عايشة حديث الجامعة كلها بعد انتشار الأخبار، حيث يصاب الجميع بخيبة أمل بعد اكتشاف الحقيقة.

وتتوالى الأحداث لتحاول عايشة الاعتذار من فاطيمة وإخبارها عن سبب انتحال شخصيتها ولكنها ترفض أسبابها وتخبرها أنها لا تريد التحدث معها مرة أخرى.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل عايشة الدور بنبذ جميع الطلاب لنسمة بعد اكتشاف الجميع أنها من سربت أخبار عايشة، ومن ضمنهم سالي والتي تعترف بافتتاحها موقع الفضائح وأن نسمة سرقته لتفضح عايشة.

أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث يطلب نديم من فاطيمة أن تذهب معه إلى حفلة التخرج أمام الجميع ومن ضمنهم الدكتور حازم، ولكن تخبره عايشة أنه لا يمكن ان تكون بينهم علاقة لأنها تراه كأخ لها.

كما يقرر الدكتور حازم الاعتراف بمشاعره لفاطيمة كذلك في رحلة الجامعة لأسوان، حيث يخبرها أنه لم يعد يراها كطالبة بالجامعة لديه وأنه واثق من مشاعر حبه لها، ولكن تقرر عايشة أن لا تعطيه إجابة حاليًا لشعورها بالذنب من كذبها عليه وأنه لا يعرف حقيقتها.

ويظهر راشد طليق عايشة مشاعر قديمة قد سبق وتخلى عنها، حيث يخبر عايشة أنه ترك خطيبته، وكشف عن رغبته في العودة لها لأنها عادت كـ"عايشة التي كان يعرفها في الجامعة"، ولم تعد الشخصية النكدية التي كان يعرفها بعد الزواج منها، ولكنها عايشة ترفض مشاعره وتخبره أنها لن تقوم بنفس الغلطة مرتين، وبرغم أنه يحاول استغلال ابنائهم لكسب تعاطفها إلا أنها تصر على رفضها وتخبره انه سيقوم بتركها عندما تطعن في السن وتصبح عجوز من أجل أخرى أصغر وأجمل.

وتتغيب فاطيمة عن الجامعة لعدة أيام، والذي يجعل الدكتور حازم يقرر الذهاب للاطمئنان عليها برفقة أيمن، ليهرع أيمن عند وصولهم لمنزل فاطيمة أولا لينبهها لتتنكر حتى لا يكشف حقيقة كونها امرأة في الثلاثينيات ولديها طفلين.

تعود كارما للمنزل اثناء تواجد الدكتور حازم ولكنها تفاجئ والدتها بأنها تعرف اسم فاطيمة وتتظاهر بأنها خالتها أمام حازم، لتخبر عايشة ابنتها كل ما حدث معها والقصة الكاملة حول ما فعلته بالجامعة، لتصارحها كارما كذلك انها ذهبت للتقديم للعمل كموديل دون اخبارها مع صديقتها داليا.

والذي يتسبب في شجار بينها وبين داليا بعد أن تخبرها ان تبتعد عن أولادها وأنها ليست والدتهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من عايشة الدور بعودة شقيقة فاطيمة وابنتها من السفر فجأة

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

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