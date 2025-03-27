دنيا سمير غانم تحتفل بانتهاء تصوير عايشة الدور (صور)

نشر المنتج أحمد السبكي لقطات من احتفال الفنانة دنيا سمير غانم مع فريق عمل مسلسلها “عايشة الدور” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، الذي شاركت من خلاله في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025.

وتشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

فريق عمل عايشة الدور، فيتو

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصًا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث يطلب نديم من فطيمة أن تذهب معه إلى حفلة التخرج أمام الجميع ومن ضمنهم الدكتور حازم، ولكن تخبره عايشة أنه لا يمكن أن تكون بينهم علاقة لأنها تراه كأخ لها.

فريق عمل عايشة الدور، فيتو

كما يقرر الدكتور حازم الاعتراف بمشاعره لفطيمة كذلك في رحلة الجامعة لأسوان، حيث يخبرها أنه لم يعد يراها كطالبة بالجامعة لديه وأنه واثق من مشاعر حبه لها، ولكن تقرر عايشة أن لا تعطيه إجابة حاليًا لشعورها بالذنب من كذبها عليه وأنه لا يعرف حقيقتها.

ويظهر راشد طليق عايشة مشاعر قديمة قد سبق وتخلى عنها، حيث يخبر عايشة أنه ترك خطيبته، وكشف عن رغبته في العودة لها لأنها عادت كـ"عايشة التي كان يعرفها في الجامعة"، ولم تعد الشخصية النكدية التي كان يعرفها بعد الزواج منها، ولكنها عايشة ترفض مشاعره وتخبره أنها لن تقوم بنفس الغلطة مرتين، وبرغم أنه يحاول استغلال ابنائهم لكسب تعاطفها إلا أنها تصر على رفضها وتخبره انه سيقوم بتركها عندما تطعن في السن وتصبح عجوز من أجل أخرى أصغر وأجمل.

وتتغيب فطيمة عن الجامعة لعدة أيام، والذي يجعل الدكتور حازم يقرر الذهاب للاطمئنان عليها برفقة أيمن، ليهرع أيمن عند وصولهم لمنزل فطيمة أولا لينبهها لتتنكر حتى لا يكشف حقيقة كونها امرأة في الثلاثينيات ولديها طفلين.

تعود كارما للمنزل اثناء تواجد الدكتور حازم ولكنها تفاجئ والدتها بأنها تعرف اسم فطيمة وتتظاهر بأنها خالتها أمام حازم، لتخبر عايشة ابنتها كل ما حدث معها والقصة الكاملة حول ما فعلته بالجامعة، لتصارحها كارما كذلك انها ذهبت للتقديم للعمل كموديل دون اخبارها مع صديقتها داليا.

والذي يتسبب في شجار بينها وبين داليا بعد أن تخبرها ان تبتعد عن أولادها وأنها ليست والدتهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من عايشة الدور بذهاب أصدقاء فطيمة بالجامعة مفاجأتها في منزلها بدون سابق انذار.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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