دعاء ختام رمضان.. من الأدعية المهمة التي يرددها الكثيرون دون معرفة الحكم الشرعي في دعاء ختام رمضان وهل ورد عن النبي، خاضة وانه يتبقى أمامنا ساعات وينتهي شهر رمضان لعام 2025 وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ختام رمضان وحكم الدعاء به.

دعاء ختام رمضان وحكمه ترديده في الليالي الأخيرة

حكم الدعاء في ختام رمضان

يجوز للمرء في ختام رمضان الاستعانة ببعض الأدعية التي يبث فيها شكواه إلى الله من فوات الشهر الكريم ونيل حظوظه منه، ويستحب له أيضًا الزيادة في الذكر والدعاء لأنه باب واسع من أبواب الخير، ويمكن له أن يستعين ببعض هذه الأدعية لتوديع الشهر الفضيل.

- ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتم الصحة والعافية.

دعاء ختام رمضان

اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال

يا رب، أعده علينا أعوامًا مديدة وتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اختم لنا رمضان بالعفو والمغفرة والعتق من النار، واجعلنا من الفائزين برضاك.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بالصيام والقيام، فإن جعلته آخر رمضان لنا، فاجعلنا مرحومين لا محرومين.

اللهم اجعل رمضان شاهدًا لنا لا علينا، واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين، وبلغنا رمضان أعوامًا عديدة.

الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانًا واحتسابًا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر العظيم.





اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء، وأمانيهم أوشكت أن تكون، وارزقني سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

اللهم إني أستودعك رمضان، فاجعلني ممن أحببتهم وأحبوني فيك، واغفر لي ولجميع المسلمين.

نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وصفاء النفس، وطهارة القلب، وصدق النية، ونور الختام.

اللهم إنها أيام تمضي سريعًا، فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وحقق لنا كل ما نتمنى يا الله.

دعاء آخر رمضان

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

اللهم اجعلني من الذين تُدَبَّر فرحتهم في السماء، وأمانيهم أوشكت أن تكون، وارزقني سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

اللهم إني أستودعك رمضان، فاجعلني ممن أحببتهم، واغفر لي ولجميع المسلمين.

نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم بركة الدعاء، وصفاء النفس، وطهارة القلب، وصدق النية، ونور الختام.

اللهم إنها أيام تمضي سريعًا، فاجعل لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وحقق لنا كل ما نتمنى يا الله.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

«اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن، اللهم ارزُقنا بكل حرف تلوناه رحمةً، وبكلّ آيةٍ سعادةً في دنيانا وفي آخرتنا، اللهم لا تُخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا، وعفوت عنا، وختمت لنا بخاتمة السعادة اللهم تقبّل منا صيامنا الذي صمناه؛ خشيةً منك، ورجاءً في عفوك، وخوفًا من عقابك، اللهم لا تجعلنا من الذين ضلّ سعيُهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا».

«اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه منه تقبلًا، الله اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

«اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد أوشك على الرحيل، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي عليّ ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه ألا يطلع فجر هذه الليلة، أو ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين».

اللهمَّ إنا في ليلةٍ عظيمة من لياليك، وفي وداع شهرٍ عزيزٍ من شهورك، نستودعك رمضان يا الله، نستودعك أيامه ولياليه، ساعاته ودقائقه، قرآنه وصيامه وقيامه، دعاءه ودمعه وتضرعه.

اللهمَّ لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، وبلّغنا إياه أعوامًا مديدة، ونحن في صحة وإيمان وسلامة ورضا.

اللهمَّ اجعلنا من عتقائك في ختام هذا الشهر المبارك، ومن المقبولين فيه، ومن المغفور لهم، ومن المرحومين، اللهم تقبل صيامنا، وصلاتنا، وركوعنا وسجودنا، وتلاوتنا ودعاءنا، وقيامنا في لياليه، واجعلها حُجّةً لنا لا علينا يوم نلقاك.

«اللهم إني أسألك بعظيم أسمائك وجميل ثنائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، وبركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وشفعني في مسائلي، وتمام النعمة عليّ وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه».

«اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن».

«اللهم ارحم موتانا وجزاهم عنا خير الجزاء».

«اللهم اهدنا ويسر لنا أمرنا».

«اللهم اكتب لنا فيه الفوز والجنة».

«اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعله شاهدًا لنا لا علينا، وأعده علينا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة».

دعاء ختام رمضان وحكمه ترديده في الليالي الأخيرة

دعاء ختم رمضان واستقبال العيد

اللهمَّ اجعلنا من الذين يُنادَون في نهاية رمضان: “اذهبوا مغفورًا لكم”، ولا تخرجنا منه إلا وقد غسلت قلوبنا، وطهرت نفوسنا، وأعتقت رقابنا، وبدّلت سيئاتنا حسنات، وجعلتنا من عبادك المتقين.

اللهمَّ اجعل هذا العيد عيد خير وبركة وسعادة ورحمة وأمن وأمان على الأمة الإسلامية جمعاء، وبارك لنا في أيامنا القادمة، وارزقنا التوفيق لما تحب وترضى.

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