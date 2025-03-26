دعاء 27 رمضان 2025، 10 أدعية مأثورة رددها للفوز بـ ليلة القدر

ليلة القدر أعظم ليالي العام، اختصها الله عز وجل بمزايا وصفات لا توجد في ليلة أخرى، أنزل فيها كتابه العزيز ووصفها بالمباركة، وينزل فيها ملائكته، لذا فقد حرص الرسول الكريم على الدعاء في هذه الليلة، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتحديدًا في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29).

وأرجى ليلة تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من رمضان، وفيما يلي نستعرض معكم 10 أدعية يمكن ترديدها في ليلة القدر.

10 أدعية يمكن ترديدها في ليلة القدر

ماذا نفعل في ليلة القدر؟

ليلة القدر هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، ومن الأعمال المستحبة فيها:

قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء. قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم. الدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر. الذكر: التسبيح والاستغفار. الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين. الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

فضل ليلة القدر

ورد فضل ليلة القدر في القرآن والسنة في عدة مواضع، نذكر منها:

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر. قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) سورة الدخان. قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) سورة الدخان. روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الله في هذه الليلة – يعني ليلة القدر – وهو يظن أنه يستجاب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

10 أدعية يمكن ترديدها في ليلة القدر

10 أدعية يمكنك ترديدها في ليلة القدر

1- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.

2- اللهم أعده علينا أعوامًا عديدة ونحن ومن نُحب في كامل الصحة والعافية، ربي أسألك الخير كله، ما كان قريبًا مني وما بعد، وما كنت أعلمه وما أجهله، وأعوذ بك من الشر كله، ما كان قريبًا وما بعُد، وما أعلمه وما أجهله.

3- اللهم بكَ آمنا وعليك توكّلنا وإليك أنبنا، اللهم أصلحنا في شهرنا رمضان، واجعلنا من الفائزين بالرّحمات، السّاهرين على الطّاعة، اللهم حبّب إلينا صلاة الجُمع، وخُطب الجماعة، وأكرمنا بالتوفيق لما فيه الخير في الدّنيا والآخرة، اللهم اعتق رقابنا من النار وعوضنا عن أحزاننا وبدلها بفرحة تدمع لها عيوننا.

4- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ.

5- اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السّلام، وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين.

6- اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.

7- ربنا إن كانت ليلتنا هذه هي ليلة القدر، فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها قضائك خير ما ختمت، اللهم يا غياث المُستغيث، ويا مُجيب دعوة المضطريّن، اللهم أكرمنا بدروب السّعادة، وبارك لنا في نفحات الطمأنينة التي تتزامن مع هذه الليلة الطّيبة، اللهم أكرمنا بما أنتَ له أهل، ولا تُعاملنا بذنوبنا يا أرحم الرّاحمين.

8- اللهم بدل أقدارنا لأفضل حال، اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا الطاعة والإيمان.اللهم أكرمنا بما أنت له أهل، وعاملنا بما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولا تُعاملنا بذنوبنا التي أظلمت على قلوبنا وأرواحنا.

9- اللهم أني أسألك فيها الخير والبركة عاجل غير آجل.اللهم أسألك في ليلة القدر التي رفعت قدرها، أن تكتب لي من الأقدار أحسنها، اللهم عدّل أقداري لما فيه سعادتي، ونجّني من الهُموم والآثام، واكتب لي أرفع الدّرجات وأحسن المراتب يا ربّ الرّحمات.

10- اللهم أنتَ الحق وقولك الحق، ولا حولَ ولا قوّة إلّا بك، أسألك في ليلة القدر التي باركت أن ترحم ضعفي وقلّة حيلتي، وأن تأخذ بناصيتي إلى ما يُرضيكـ، بعد أن تحول بيني وبين معاصيك. اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

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