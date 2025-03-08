السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان2025، عملية سطو على الآثار تنقلب إلى كمين في الحلقة 9 من "العتاولة 2"

العتاولة.فيتو
العتاولة.فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الثامنة من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة2» الذي يقوم ببطولته النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

 


شهدت أحداث الحلقة 9 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي المعنون العتاولة 2 بذهاب كل من عيسي الوزان ونصار وطارق لطفي للصعيد، للقيام بعملية سطو جديدة وسرقة آثار من الصعيد.

ومن أجل الذهاب لاتمام العملية يضطر لـ تمثيل الحب على مى القاضي،  لكى تذهب معهم لإغراء العائلات هناك برقصهم، وقام عيسي الوزان «باسم سمرة» بتقديم أغنية صعيدية متميزة جذبت رواد منصات التواصل الرقمي.


واختتمت الحلقة 9 من مسلسل العتاولة2 بوصول العتاولة الى مركز الآثار، ولكنهم وجدوا الصعايدة ينصبون فخا لقتلهم.

 

وشهدت الحلقة الثامنة من العتاولة 2 نجاة حنة «زينة» من محاولة قتل وتشويه وجهها على يد بلطجي يدعى النطاط تم تحريضه عليها من قبل شديدة «فيفي عبده»، بسبب رغبة الأخيرة في إبعادها وتشويه شكلها للأبد في أعين زوجها «نصار - أحمد السقا».

فيما ذهبت والدة زينة لتهدئة الأوضاع مع السقا ومحاولة الصلح بين الطرفين والرد عقب الانفصال، فتقرر زينة الهروب من والداتها ومن نصار لشعورها بقلة التقدير من الاثنين.

 

في جانب آخر، أشعل عيسى الوزان النيران في منزل عدولة نسرين أمين لحرقها انتقاما من سرقتها لـ100 مليون جنيه.. إلى أن تتدخل السقا فى اللحظات الأخيرة لإنقاذها.

 

العتاولة 2 

وكانت قد امتلأت الحلقة السابعة من مسلسل العتاولة 2 بالعديد من المشاهد المتميزة بين طاقم العمل وعلى رأس تلك المشهد وصلة الرقص بين عيسي الوزان باسم سمرة وعدولة نسرين امين عقب ان قامت الاخيرة بسرقته وسحب 100 مليون جنيها.

.واخذ الاثنان يتبادلوا الالفاظ والتوعد بالانتقام اثناء وصلة الرقص

 

 

وشهدت أحداث الحلقات السابقة مشهد مؤثر جمع بين نصار وحنة، فقرر الأول الانفصال عن زوجته التي تجسد دورها الفنانة زينة وصفعها ووبخها معلنا عن انتهاء تام لقصة الحب التي جمعتهما طوال أحداث الموسم الأول من العتاولة.

 

ووقع الطلاق بسبب ما حدث بالحلقة 5 من العتاولة 2 حيث شهدت الحلقة عودة نصار وخضر للعمليات الإجرامية بتوجيه من عيسي الوزان، وكان أول تلك العلميات هو سرقة 100 مليون جنيه من تاجرة أعضاء بشرية وجسدت دورها كضيفة شرف المسلسل الفنانة جومانا مراد، وبالفعل استطاع الثلاثى تنفيذ العميلة بنحاج واتمام السرقة.

 

لكن بسبب الغيرة بين حنة «زينة» وعدولة «نسرين أمين» على نصار «أحمد السقا» تقوم الثانية بسرقة الأموال لكي تتقرب من نصار ويحتاج إليها من أجل الاموال لعلاج ابنته والمقابل الانفصال عن زينة بشكل نهائى، وبسبب أن حنة قامت بشكل غير مباشر بإخبار عدولة أن نصار لن يحتاج لأموالها وسيعود لعمليات السطو لتغطية مصروفات نجلته المريضة فتقوم عدولة بسرقة الأموال وتصويب عيار ناري على  طارق لطفي، وهو ما يجعل السقا ينهار بالصفعات والتوبيخ على وجه زينة وتطليقها رغم الحب المتبادل بينهما.

 

 

 

مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة 2»  بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، ميمي جمال، زينب العبد، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي،  ، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان الموسم الأول يشارك به العديد من النجوم تم استبعادهم فى الموسم الثاني  منهم مى كساب، نهي عابدين، محمد التاجي، ومنة تيسير.

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