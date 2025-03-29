بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، لتحديد أول أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم السبت الموافق 29 مارس، لكن كتاب التوفيقات الإلهامية كان له رأي آخر، فبحسابات الكتاب، الذي صدر منذ 135 سنة، والذي توافقت العديد من تواريخه التي تنبأ بها مع بدايات الأشهر الهجرية وتوافقها مع الأشهر "الميلادية"، فإن غدًا ليس أول عيد الفطر، لكن المتمم لشهر رمضان، الغريب أن مقدار الخطأ في التقديرات لمؤلف الكتاب ضئيلة جدًا.

أول أيام عيد الفطر 2025 ليس غدًا

وجاء في كتاب "التوفيقات الإلهامية" أن يوم 31 مارس، الموافق الاثنين المقبل، هو أول أيام عيد الفطر، حيث جاءت حسابات الكتاب في مناسبات عام 2025 متوافقة مع بدايات الأشهر الهجرية والميلادية، فبداية شهر رجب كانت 1 يناير 2025 متوافقة مع تاريخ الكتاب، وأول شهر شعبان 31 يناير متوافق مع الكتاب، كما كان أول شهر رمضان 1 مارس متوافقً أيضًا مع توقعات الكتاب، لكن بداية عيد الفطر اختلفت كن الكتاب، فالكتاب توقع أن يكون أول عيد الفطر 31 مارس، في حين أكدت البحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر يوم 30 مارس 2025.

كتاب التوفيقات الإلهامية، فيتو



وكتاب "التوفيقات الإلهامية" يقارن بين التواريخ الهجرية بالسنين "الإفرنجية" الميلادية، هو واحد من أندر الكتب التي تعنى بالتأريخ والمقارنة الزمنية بين التقاويم المختلفة، وألفه تأليف محمد مختار باشا ؛ دراسة وتحقيق وتكملة محمد عمارة، ويهدف إلى تقديم مرجع دقيق يساعد الباحثين والمؤرخين على تحويل التواريخ بين التقويم الهجري والميلادي والميلادي بسهولة.

كتاب "التوفيقات الإلهامية" يقدم حسابات فلكية دقيقة

ويحتوي الكتاب على جداول مقارنة بين السنوات، حيث يحتوي على جداول دقيقة تقارن بين التقويم الهجري والميلادي، مما يسهل عملية تحويل التواريخ بين الأنظمة المختلفة.

كما يقدم كتاب "التوفيقات الإلهامية" الحسابات الفلكية الدقيقة، التي تساعد في تحديد بدايات الأشهر القمرية، بناءً على الحسابات الفلكية، وهو أمر كان مهمًا جدًا في عصر لم تكن فيه الوسائل التكنولوجية الحديثة متاحة، حيث الكتاب أحداث تاريخية مرتبطة بالتقويم، ويعرض الكتاب بعض الأحداث التاريخية المهمة مع تواريخها وفقًا للأنظمة الثلاثة.

كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ، فيتو



بالنسبة لعام 2025، توقع الكتاب أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا، مما يجعل عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس 2025. ومع ذلك، تشير الحسابات الفلكية الحديثة إلى أن رمضان سيستمر 29 يومًا، مما يجعل عيد الفطر غدًا الأحد 30 مارس 2025. هذا الاختلاف يُبرز التقدم في دقة الحسابات الفلكية الحديثة مقارنة بالتوقعات التاريخية.

بصفة عامة، يُظهر كتاب "التوفيقات الإلهامية" توافقًا ملحوظًا في العديد من السنوات السابقة، بين توقعاته للتواريخ الهجرية والميلادية، مما يعكس الدقة العالية التي تمتع بها المؤلف في حساباته الزمنية.

ويُعد هذا الكتاب من أوائل المحاولات العلمية المنظمة لربط التواريخ الهجرية والميلادية بطريقة دقيقة وعملية، حيث كان مصدرًا أساسيًا للمؤرخين والباحثين في علم الفلك الإسلامي والتقويم.

الباحثون يستخدمون كتاب التوفيقات الإلهامية حتى الآن

ولا يزال يُستخدم كتاب "التوفيقات الإلهامية" حتى اليوم من قبل بعض الباحثين، عند الرجوع إلى تواريخ قديمة لم تكن هناك طريقة إلكترونية دقيقة لحسابها.

صفحات من كتاب التوفيقات الإلهامية، فيتو

ويُعد هذا الكتاب من أندر المراجع، في بعض الأوساط الأكاديمية،، ونسخه الأصلية نادرة جدًا، إذ كانت تُطبع بشكل محدود في ذلك الوقت!

وتم تأليف كتاب "التوفيقات الإلهامية" منذ نحو 135 عامًا، ويحتوي على جداول تحدد بداية ونهاية الأشهر الهجرية حتى عام 1500 هـجرية 2077 ميلادي، ووفقًا لهذا الكتاب، يبدأ شهر رمضان لعام 1446 هـ يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر 30 يومًا، مما يجعل عيد الفطر يوم الاثنين 31 مارس 2025.

وحدوث اختلاف بين توقعات الكتاب والحسابات الفلكية الحديثة، يُبرز التقدم في دقة الحسابات الفلكية على مر السنين، على الرغم من أن "التوفيقات الإلهامية" كان دقيقًا في عصره، إلا أن التطورات العلمية الحديثة قدمت أدوات أكثر دقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية.

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