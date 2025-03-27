الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شوال السبت

التحري رؤية هلال
التحري رؤية هلال شوال، فيتو

وجهت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم السبت المقبل.

رؤية الهلال بالعين المجردة

ودعت المحكمة العليا، في بيان لها، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 التعاون على البر والتقوى

وعبرت المحكمة، عن أملها بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

جدير بالذكر أنه العاصمة المقدسة شهدت في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، هطول أمطار متفرقة، ألقت بظلالها على أجواء الحرم المكي الشريف، حيث توافد المعتمرون والمصلون إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والصلاة في أجواء روحانية مباركة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد أضفت الأمطار طابعًا روحانيًا خاصًا على الأجواء، حيث تزامنت مع اللحظات الإيمانية التي تعيشها مكة المكرمة في هذه الليلة المباركة.

استنفار كبير في الحرم المكى 

ورافق ذلك استنفار كبير من قبل الجهات المعنية، حيث وفرت فرق الطوارئ والمرافق العامة الخدمات اللازمة للتعامل مع الأحوال الجوية في سرعة وفعالية، لتأمين سلامة الجميع.

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المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال السعودية الهلال

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