بيرم التونسي.. أبدع في الكتابة عن شهر رمضان.. انتقد إطالة خطبة الجمعة.. كتب أول فوازير للإذاعة والتلفزيون.. واليوم ذكرى ميلاده الـ132

بيرم التونسى، شاعر وزجال ــ ولد فى مثل هذا اليوم عام 1893 ــ كثرت كتاباته عن شهر رمضان، طوال أكثر من ألف عام كان ولا يزال شهر رمضان الكريم محل إلهام العديد من الشعراء لكتابة قصائد ودوواين شعرية وأغانى جميلة عنه، باعتباره شهر الفرحة والخير ومن أفضل الأشهر المحببة فى نفوس الأمة الإسلامية لما يحمله من روحانيات، ومن بين من كتبوا عن الشهر الكريم الشاعر بيرم التونسى ولا يذكر شهر رمضان إلا ويذكر اسم بيرم التونسى، حيث كتب الأغنية الرمضانية والقصيدة والدعاء التزم فيها بالعامية، كما كتب فوازير رمضان، شاعر وزجال وناقد للأوضاع الفاسدة، لقب بشاعر الشعب وهرم الزجل، رحل عام 1965.

من القصائد التى كتبها بيرم التونسى وخص بها شهر رمضان: سبحانه من خلى الأهلة تدور، والشهر بالخيرات علينا يدور، يا صايمين تحت نجوم السحور، على السحور يلا قبل الآوان يلا، صوموا بأمر الله والأجر عند الله.

قصيدة آداب الصيام

وكما كتب بيرم التونسى قصيدة يحث فيها المسلم على الصيام والالتزام بآداب الصيام وأنه ليس معناه الصيام عن الطعام والشراب فقط يقول فيها: يا صايم صيام الشراب والطعام / صيامك حلال أو صيامك حرام/ لسانك يصوم وعِـينك تصوم / وإيدك تِصوم عن جَـميعْ الآثام / يِصوم اللسان إذا كان يصان / لا يغـتاب فلان ولا يسىء فـلان / وخلى المزَاحْ ولو كان مباح / ومعظم ذنوبنا سببها الكلام / وعينك تصونها عـن الفاتنات / عن العاريات عن الضاحكات عن المائلات / لا تجمع ما بين الصيام والآهات.

بيرم التونسى مع فنجان القهوة

وقال ايضا: وإذا كنت ناوى بلاش القهـاوى / وتنوى فى بيتك على الاعتصام / بلاش الملامة وبلاش الأذيـة / إذا كنت تِأْذِى الضعيف واليتيم / بإيدك يا صايم، صيامك رِجِـيم / وإيدك تصوم عـن جميع الآثام / ورمضان كريم يحب الـكرام / ويحييكم الله إلى كل عام.

بيرم التونسي ينتقد إطالة خطبة الجمعة في رمضان

وفى قصيدة أخرى ينتقد بيرم التونسى إطالة بعض الخطباء في خطبهم بالإعادة والتكرار وتهديد المفطر حيث يقول: خطب النبى سجلوها فى كتب خمسة..وكل خطبة سطورها من دهب خمسة / محندقة يحفظوها خمسة من خمسة.. مشَـوقَــهْ يشتهِيها خمسة فى خمسة / قعدنا فى الشمس نسمع والخطيب فى أمان.. السقف فوقه، يِكِنُّه من لظى النيران / خمسة يفهمنا إن الشهر ده رمضان.. وخمسـة فَضل الصيام فى صحة الأَبدان / وخمسة يوصف عقاب الفاطِر الخزيان.. وخمسة فيها يعيد كُل اللى قاله كمان / وخمسة فيها يِحذرنا مِن النسيان.. واللى فهم خُطْبِتُه واحد على خمسة.

بيرم التونسى فى لقاء مع السادات

وفى أحد الأعوام جاء شهر رمضان فى الصيف وزيادة حرارة الجو فهرع المصريون الى المصايف، وحدث أن هاجم الشيخ الأزهري محمد أبو العيون الذهاب إلى المصايف لاتقاء حر الصيف وارتداء المايوه في شهر رمضان فرد عليه بيرم التونسي يقول: في العام دا رمضان يسلى على بلاج ستانلي.. وتجلى إبليس علينا بكل معنى التجلي / يا أبو العيون في الحقيقة الأمر ما فيوهش ضِـيقـه.. القعدة قعدة بريئة وانت اللي عمال تفلى / ما لْها الخصور النحيلة تجذبها أرداف تقيلة.. وفنون يا راجل جـميلهْ عليها بشوات تصلى/ نعطش ونروي النواظر ونجوع ونشبع مناظر.. والبحر مليان يا شاطــر أشكال وأصناف تحلى/ جنبك هنا صحن قشطة..وهناك تشوف ورك بطة اليوم / يفـوت يا جماعة فى ساعهْ أو ربع ساعة.على الْعطاشهْ الجـواعه يا ريتنا صايمين تملي.

هلت ليالى حلوة وهنية قصد فيها ليلة القدر

كانت أغنيات بيرم التونسي لشهر رمضان تشرح حالة الفرح التي يعيشها بعد عودته من المنفى الى مصر، وإنعام الدولة عليه بالجنسية المصرية وجائزة الدولة التقديرية..فكتب اغنية " هلت ليالي حلوة.. وهنية"، وكان الأول من شهر رمضان عام 1956 موعدا لحفل فريد الأطرش على مسرح قصر النيل، حيث غناها الأطرش احتفالا بالشهر الكريم، وهي الأغنية الدينية الوحيدة التي غناها، من الفن الشرقي الأصيل، وتميز لحن الأغنية بلون التواشيح الصوفية، ولم يستخدم فريد الأطرش فيها أية آلات غربية، واعتبرها النقاد من أفضل الأغنيات التى قُدمت لشهر رمضان وعبّرت عن روحانياته ولياليه خاصة أنه ركز فيها على ليلة القدر.

ويقول بيرم التونسى فيها: هلت ليالي حلوة وهنية.. ليالي رايحة وليالي جاية / فيها التجلي باين تملي.. ونورها ساطع بين العلالي / هلت ليالي هلت ليالي.. أيام حلوة نشتاق إليها.. وفيها ليلة الله عليها / القدر فيها الله أكبر.. اوعدنا بيها الله أكبر/ وياربي توبة في العمر نوبة.. وتكون قريبة تسعد آمالي / في كل لحظة اقول ياربي.. انت اللي اسمك يسر قلبي / على جمالك الله أكبر.. على جلالك الله أكبر/ كل التمني لو ترضى عني.. واعيش مهني ولا أبالي.

أول فوازير قدمت فى الإذاعة وفى التليفزيون ايضا

كما كان بيرم التونسى أول من كتب فوازير رمضان في العالم العربي كله والتي قدمتها آمال فهمي في الإذاعة المصرية في شهر رمضان، الفوازير التي ظهرت للمرة الأولى عبر موجة الإذاعة في الخمسينات واستمر في كتابتها خمس سنوات حتى رحيله، والتى كانت عبارة عن المهن كل صاحب مهنة يتكلم عن مهنته والمستمع عليه معرفتها، كما كتب للتليفزيون في بداياته فوازير "على رأي المثل" في رمضان عام 1961.

كتب مسحراتى شارع النجوم لمحمد فوزى

أيضا كان بيرم التونسي أول من كتب المسحراتي لمحمد فوزي الذي يعد أول برنامج مسحراتي قدم في الإذاعة بعنوان (مسحراتي شارع النجوم)، ومن بعده كتب لسيد مكاوي حلقات المسحراتي فكان العملان من علامات شهر رمضان في مصر على مدار عشرات الأعوام، إضافة إلى وجود جزء كبير من كتاباته مرتبط بالتراث الشعبي، فمن أشهر أعماله التراثية التى عرضت فى رمضان ملحمة الظاهر بيبرس وأوبريت يا صلاة الزين المستوحى من السيرة الهلالية عن قصة عزيزة ويونس، الذي لا يزال يردده الناس حتى يومنا هذا.

بيرم التونسى يتوسط أم كلثوم وزكريا أحمد

وفى غير رمضان كتب بيرم التونسى الاغانى الوطنية والدينية فهو من كتب لام كلثوم " الثلاثية المقدسة"، و"القلب يعشق كل جميل" التي وصف فيها رحلته لزيارة مكة المكرمة وأداء شعائر الحج، كما كتب الأغنية التي غنتها ليلى مراد في فيلمها "ليلى بنت الفقراء" يارايحين للنبى الغالى هنيالكم وعقبالى، وغنى له محمد الكحلاوي "يا أمة التوحيد" وغيرها من الأغنيات الرائعة، التي لحنها الشيخ زكريا أحمد.

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