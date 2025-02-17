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رمضان 2025، تزامن نادر بين التقويمين الهجري والميلادي

موعد هلال رمضان،
موعد هلال رمضان، فيتو
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يتزامن بداية شهر رمضان 2025 فى التقويم الهجرى مع  مع بداية شهر مارس بالتقويم الميلادي، لتكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025  وهو تزامن نادر الحدوث. 

 

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وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة  28 فبراير  (يوم الرؤية ).


موعد استطلاع هلال رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا  جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.


بداية شهر رمضان 2025

ويرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.

 

 

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