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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام بهدفين في الشوط الأول (فيديو)

كريستال بالاس،فيتو
كريستال بالاس،فيتو

كأس الاتحاد الإنجليزي، تقدم فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء أمام فولهام في المباراة التي تقام حاليا بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت أهداف كريستال بالاس عن طريق ايبيريشي ايز في الدقيقة 34.

وإسمايلا سار في الدقيقة 38.

 

تشكيل فولهام 

تشكيل كريستال بالاس 

ويحتل فولهام المركز العاشر بالدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفي ناحية المواجهات المباشرة تحمل مباراة اليوم السبت الرقم 44 بين الفريقين في كل المسابقات، والأولى في كأس الاتحاد. 

ويملك فولهام أفضلية على بـ 17 انتصارًا مقابل تسع خسائر، فيما تعادلا 17 مرة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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