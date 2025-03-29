كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام بهدفين في الشوط الأول (فيديو)

كأس الاتحاد الإنجليزي، تقدم فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء أمام فولهام في المباراة التي تقام حاليا بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت أهداف كريستال بالاس عن طريق ايبيريشي ايز في الدقيقة 34.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Fulham 0-1 Crystal Palace | Eberechi Eze



EBERECHI EZE OPENS THE SCORING FOR CRYSTAL PALACE!pic.twitter.com/dnZ2oaxWs7 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2025

وإسمايلا سار في الدقيقة 38.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Fulham 0-2 Crystal Palace | Ismaila Sarr



ISMAILA SARR DOUBLES THE LEAD FOR CRYSTAL PALACE! pic.twitter.com/3umclh7mlO — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 29, 2025

تشكيل فولهام

تشكيل كريستال بالاس

ويحتل فولهام المركز العاشر بالدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفي ناحية المواجهات المباشرة تحمل مباراة اليوم السبت الرقم 44 بين الفريقين في كل المسابقات، والأولى في كأس الاتحاد.

ويملك فولهام أفضلية على بـ 17 انتصارًا مقابل تسع خسائر، فيما تعادلا 17 مرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 54 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- مانشستر سيتي 48 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 47 نقطة

8- فولهام 45 نقطة

9- أستون فيلا 45 نقطة

10- بورنموث 44 نقطة

11- برينتفورد 41 نقطة

12- كريستال بالاس 39 نقطة

13- مانشستر يونايتد 37 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة

15- إيفرتون 34 نقطة

16- وست هام يونايتد 34 نقطة

17- وولفرهامبتون 26 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.