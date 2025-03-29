السبت 29 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فولهام وكريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي

فريق فولهام،فيتو
فريق فولهام،فيتو

كأس الاتحاد الإنجليزي، أعلن المديران الفنيان لمباراة فولهام وكريستال بالاس تشكيل فريقهما في المباراة التي ستقام بعد قليل بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل فولهام 

تشكيل كريستال بالاس 

ويحتل فولهام المركز العاشر بالدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفي ناحية المواجهات المباشرة تحمل مباراة اليوم السبت الرقم 44 بين الفريقين في كل المسابقات، والأولى في كأس الاتحاد. 

ويملك فولهام أفضلية على بـ 17 انتصارًا مقابل تسع خسائر، فيما تعادلا 17 مرة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

يتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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