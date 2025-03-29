السبت 29 مارس 2025
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محافظات

وزير الصحة يُجري جولة تفقدية لوحدة الشيخ زياد بمغاغة في المنيا

وزير الصحة يُجري
وزير الصحة يُجري جولة تفقدية لـ وحدة الشيخ زياد بمركز مغاغة

 استكمل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زيارتهما التفقدية في محافظة المنيا، والتي بدأت صباح اليوم السبت، حيث قاما بتفقد الوحدة الصحية بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة، في إطار مشروعات "حياة كريمة".

وزير الصحة يُجري جولة تفقدية لـ وحدة الشيخ زياد بمركز مغاغة بالمنيا 

وحدة طب الأسرة الشيخ زياد بمغاغة المنيا، فيتو 
وحدة طب الأسرة الشيخ زياد بمغاغة المنيا، فيتو 

ورافقهم في هذه الزيارة الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والنائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن المنيا، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الطبية المتخصصة.

 

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نقطة الإسعاف السريع بمغاغة ومركز طب الأسرة

نقطة اسعاف سريع في مغاغة شمال المنيا 
نقطة اسعاف سريع في مغاغة شمال المنيا 

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قاما بزيارة تفقدية لنقطة الإسعاف السريع بمغاغة ومركز طب الأسرة في المدينة، حيث استعرضا الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان نقطة الإسعاف السريع بمغاغة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في المنيا، فيتو 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في المنيا، فيتو 

وخلال الزيارة، اجتمع الدكتور عبد الغفار مع العاملين في المرافق الصحية، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجههم وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية. 

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وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

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وزير الصحة يتوجه إلى المنيا لتفقد عدد من المنشآت الصحية

 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الإسعاف السريع في توفير الرعاية الطارئة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تزويد النقاط بالمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة.

مستشفى العدوة المركزي

مستشفي مغاغة المركزي شمال المنيا، فيتو 
مستشفي مغاغة المركزي شمال المنيا، فيتو 

جاء ذلك، بعد أن تفقد الوزير والمحافظ  مستشفى العدوة المركزي، واطلعوا على الأقسام المختلفة للمستشفى والخدمات المقدمة للمرضى، وأكد الدكتور عبد الغفار أن الوزارة تعمل على تطوير المستشفيات في جميع أنحاء المحافظة، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية.

القطاع الصحي في المنيا يشهد تطورًا ملحوظًا

وفي تصريحات له، أشار وزير الصحة إلى أن "القطاع الصحي في المنيا يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يساهم في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين"، وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم الصحية."

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا.

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وزارة الصحة بالمنيا والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزير الصحه المنيا نقطة الإسعاف السريع بمغاغة وحدة الشيخ زياد بمركز مغاغة بالمنيا

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