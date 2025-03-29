5 رسائل هامة من خالد عبد الغفار للقطاع الصحي خلال زيارته مغاغة في المنيا

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بزيارة لمغاغة حيث تفقد ثلاثة قطاعات صحية مختلفة.

وزير الصحة يتفقد 3 قطاعات صحية بمغاغة شمال محافظة المنيا

وأطلق الوزير خلال هذه الزيارة خمس رسائل رئيسية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية في المحافظة رصدها لكم فيتو في السطور التالية:

5 رسائل هامة من وزير الصحة للقطاع الصحي خلال تواجدك بمغاغة

1. تحسين البنية التحتية : شدد الوزير على أهمية تطوير المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير ميزانيات كافية لتحديث المستشفيات والمراكز الصحية في مغاغة.

2. توفير الكوادر الطبية: دعا الدكتور عبد الغفار إلى ضرورة زيادة عدد الأطباء والممرضين في القطاعات الصحية، مشيرًا إلى أهمية تدريبهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات الصحية الحالية.

3. تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ: أكد الوزير على أهمية تحسين خدمات الإسعاف السريع، مشددًا على ضرورة تجهيز سيارات الإسعاف بأحدث المعدات الطبية لتلبية احتياجات المرضى في الحالات الطارئة.

4. تفعيل برامج التوعية الصحية: أشار الوزير إلى أهمية التوعية الصحية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الأمراض وكيفية الوقاية منها.

5. التركيز على التأمين الصحي الشامل: أكد الدكتور عبد الغفار أن الوزارة تسعى لتوسيع خدمات التأمين الصحي الشامل في المنطقة، مما سيوفر رعاية صحية أفضل للمواطنين ويضمن لهم الوصول إلى الخدمات الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الرسائل في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة في جميع أنحاء مراكز المنيا.

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