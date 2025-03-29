السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 رسائل هامة من خالد عبد الغفار للقطاع الصحي خلال زيارته مغاغة في المنيا

وزير الصحة خلال
وزير الصحة خلال زيارته مغاغة في المنيا، فيتو

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بزيارة لمغاغة حيث تفقد ثلاثة قطاعات صحية مختلفة.

وزير الصحة يتفقد 3 قطاعات صحية بمغاغة شمال محافظة المنيا 

وأطلق الوزير خلال هذه الزيارة خمس رسائل رئيسية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية في المحافظة رصدها لكم فيتو في السطور التالية:

 5 رسائل هامة من وزير الصحة للقطاع الصحي خلال تواجدك بمغاغة 

1. تحسين البنية التحتية : شدد الوزير على أهمية تطوير المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير ميزانيات كافية لتحديث المستشفيات والمراكز الصحية في مغاغة.

2. توفير الكوادر الطبية: دعا الدكتور عبد الغفار إلى ضرورة زيادة عدد الأطباء والممرضين في القطاعات الصحية، مشيرًا إلى أهمية تدريبهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات الصحية الحالية.

3. تعزيز خدمات الإسعاف والطوارئ: أكد الوزير على أهمية تحسين خدمات الإسعاف السريع، مشددًا على ضرورة تجهيز سيارات الإسعاف بأحدث المعدات الطبية لتلبية احتياجات المرضى في الحالات الطارئة.

4. تفعيل برامج التوعية الصحية: أشار الوزير إلى أهمية التوعية الصحية للمواطنين، من خلال تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر الأمراض وكيفية الوقاية منها.

5. التركيز على التأمين الصحي الشامل: أكد الدكتور عبد الغفار أن الوزارة تسعى لتوسيع خدمات التأمين الصحي الشامل في المنطقة، مما سيوفر رعاية صحية أفضل للمواطنين ويضمن لهم الوصول إلى الخدمات الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الرسائل في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة في جميع أنحاء مراكز المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا خالد عبدالغفار وزير الصحه وكيل وزارة الصحة بالمنيا رسائل هامة من وزير الصحة المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

بالأسماء، إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي بالمنيا

إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في المنيا

مصرع 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث مروع بالمنيا

إخماد حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات في المنيا

إلغاء كافة الإجازات والراحات، تعرف على استعدادات محافظة المنيا لـ عيد الفطر

مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم بـ"زراعي المنيا"

الأكثر قراءة

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

تخرج في طب الأزهر بعد 40 عامًا، حكاية الحاج عادل تثير الجدل، والنشطاء: لا يأس مع الحياة

أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ما هي كمية الكعك المسموح بتناولها؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

هل ختم القرآن في رمضان واجب أم لا ؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية