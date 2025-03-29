السبت 29 مارس 2025
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محافظات

أهالي الصعيد كانوا بيتعالجوا في القاهرة، أبرز تصريحات وزير الصحة في المنيا

تصريحات وزير الصحة
تصريحات وزير الصحة في المنيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة المنيا لمتابعة القطاع الصحي في أكثر من 4 مراكز إدارية مختلفة، أن المحافظة تشهد نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال.

تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة خلال تواجده في المنيا أن "عروس الصعيد" قد شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي، من خلال تحسين مستشفيات المركز، ومستشفيات الكبد، وأخرى متخصصة في الأورام.

أهالي الصعيد يتوجهون للعلاج في القاهرة

وأضاف الدكتور عبد الغفار خلال زيارته لمستشفى العدوة المركزي شمال المنيا: “كان أهالي الصعيد يتوجهون للعلاج في القاهرة، لكن الآن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية في مراكزهم المحلية، بفضل التطوير الشامل الذي شهدته المستشفيات” موضحا، حيث تُجرى الآن عمليات جراحية معقدة مثل جراحة القلب المفتوح والعمليات الدقيقة في المخ والأعصاب والأورام والكبد."

منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا 

وتحدث الوزير أيضًا عن إدخال المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم إلى 5 محافظات أخرى بتكلفة تبلغ 68 مليار جنيه. 

وأكد أن هذا سيوفر خدمات صحية ملائمة لأهالي "عروس الصعيد"، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

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