السبت 29 مارس 2025
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محافظات

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لمستشفى العدوة المركزي. 

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي

وخلال الزيارة، اطلع الوزير والمحافظ على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وناقشا سبل تحسين الرعاية الصحية وتطوير المنشآت الطبية في المنطقة.

مستشفى العدوه المركزي في المنيا 

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمستشفيات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء كدواني على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية الصحية، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم الكامل للمستشفى وللعاملين فيه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية في جميع أنحاء المحافظة.

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