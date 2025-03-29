السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يتوجه إلى المنيا لتفقد عدد من المنشآت الصحية

وزير الصحة ،فيتو
وزير الصحة ،فيتو

يتوجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنيا، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد عدد من المستشفيات، التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري إنشاؤها. 

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