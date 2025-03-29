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رياضة

كرة اليد، لاعب الأهلي يخضع لفحوصات طبية غدا لحسم انتقاله لباريس سان جيرمان

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، يتوجه عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إلى فرنسا غدا الأحد، من أجل الخضوع لفحوصات طبية تمهيدا للانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن اللاعب سيقوم بالتوقيع على عقود الانتقال حال اجتاز الفحوصات الطبية.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات مع اللاعب ومسؤولي الفريق الباريسي من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل. 

وجاء انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على توصية من المدير الفني الحالي للأهلي ستيفن مادسن، الذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

عبد الرحمن فيصل، فيتو
عبد الرحمن فيصل، فيتو

 

وشهدت الساعات الماضية أيضًا إعلان فريق برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني سيف الدرع.

الأهلي يقترب من حسم لقب الدوري

واقترب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من حسم لقب دوري المحترفين رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وحقق الأهلي فوزا صعبا في الجولة الـ12 أمام فريق البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما وصل رصيد نادي الزمالك إلى 37 نقطة بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على فريق الزهور في الجولة قبل الأخيرة والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل، وحصد الـ3 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب دوري المحترفين.

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