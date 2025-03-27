كرة اليد، عبد الرحمن فيصل على أعتاب باريس سان جيرمان الفرنسي

كرة اليد، اقترب عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع اللاعب ومسؤولي الفريق الباريسي من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل.

وجاء انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على توصية من المدير الفني الحالي للأهلي ستيفن مادسن، الذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

وشهدت الساعات الماضية أيضًا إعلان فريق برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب منتخبنا سيف الدرع.

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