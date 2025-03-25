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رياضة

كرة اليد، سيف الدرع ثاني مصري يحترف في برشلونة الإسباني

سيف الدرع
سيف الدرع

كرة اليد، أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع لاعب منتخب مصر الوطني لكرة اليد سيف الدرع بداية من الموسم المقبل، ليصبح ثاني لاعب مصري يحترف في الفريق بعد زميله علي زين.

ووقع سيف الدرع على عقود الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني قبل أن يقوم الفريق الإسباني بإعلان التعاقد رسميا.

وقدم سيف الدرع أداء قويا ومميزا خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة العالم الأخيرة، والتي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج، واحتل فيها الفراعنة المركز الخامس.

 

وسبق أن احترف لاعب منتخب مصر علي زين ضمن صفوف برشلونة الإسباني وحصد مع الفريق دوري أبطال أوروبا بعد أداء قوي نجح خلاله على المستويين الهجومي والدفاعي.

تجديد الدماء في منتخب كرة اليد

وعلى جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تطبيق سياسة الإحلال والتجديد على المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد سيطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، تجديد الدماء داخل صفوف المنتخب والاستعانة بالعناصر صغيرة السن من منتخبات الشباب والناشئين.

وتأتي سياسة الاتحاد من أجل تجهيز جيل جديد يمكنه المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، والمنافسة على حصد ميدالية تاريخية لم يصل إليها أي من منتخبات الألعاب الجماعية من قبل.

المركز الخامس في المونديال

واحتل المنتخب الوطني المركز الخامس خلال مشاركته في النسخة الـ29 من بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويضم المنتخب عدد كبير من العناصر التي تتمتع بالخبرات الكبيرة، وأبرزها محمد سند وعلي زين وكريم هنداوي وإبراهيم المصري.

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