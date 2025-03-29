السبت 29 مارس 2025
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محافظات

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان نقطة الإسعاف السريع بمغاغة

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان نقطة الإسعاف السريع بمغاغة

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة تفقدية لنقطة الإسعاف السريع بمغاغة ومركز طب الأسرة في المدينة، حيث استعرضا الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان نقطة الإسعاف السريع بمغاغة

خلال الزيارة، اجتمع الدكتور عبد الغفار مع العاملين في المرافق الصحية، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجههم وسبل تحسين جودة الخدمات الصحية. 

توفير الرعاية الطارئة للمواطنين

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أهمية الإسعاف السريع في توفير الرعاية الطارئة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تزويد النقاط بالمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة.

مستشفى العدوة المركزي

جاء ذلك، بعد أن تفقد الوزير والمحافظ  مستشفى العدوة المركزي، واطلعوا على الأقسام المختلفة للمستشفى والخدمات المقدمة للمرضى، وأكد الدكتور عبد الغفار أن الوزارة تعمل على تطوير المستشفيات في جميع أنحاء المحافظة، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية.

القطاع الصحي في المنيا يشهد تطورًا ملحوظًا

وفي تصريحات له، أشار وزير الصحة إلى أن "القطاع الصحي في المنيا يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يساهم في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين".. وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم الصحية."

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة المنيا.

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