الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

محافظ الغربية خلال استقباله الأنبا بولا: مصر ستظل رمزًا للوحدة الوطنية

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال استقباله الأنبا بولا

 استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في لقاء يعكس روح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

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 وخلال الزيارة، أكد الأنبا بولا حرصه الدائم على مشاركة الإخوة المسلمين احتفالاتهم، كما يشاركون هم أيضًا في أعياد المسيحيين، مشيرًا إلى أن هذه الروح الوطنية الأصيلة هي ما تميز الشعب المصري عبر تاريخه، داعيًا الله أن يحفظ مصر، ويعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والسلام.

 من جانبه، أعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره للأنبا بولا والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر نموذج فريد في التعايش والمحبة بين جميع أبنائها، حيث يعيش الجميع تحت راية وطن يسوده السلام والاستقرار.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على أهمية المواطنة والتكاتف بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التلاحم الوطني هو أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الغربية أن أعياد المصريين كانت وستظل دائمًا مناسبة تعكس مدى الترابط والمحبة بين أبناء هذا الوطن العظيم، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالأمن والتقدم والازدهار.

 

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