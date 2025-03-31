أشهر أكلات عيد الفطر، طريقة عمل الرنجة بوصفات مختلفة

أشهر أكلات عيد الفطر، من العادات المصرية الشهيرة للاحتفال بعيد الفطر، هو تناول الأسماك المملحة، من الرنجة والفسيخ والسردين، فهي من العادات المصرية القديمة.

وتعد الرنجة من أفضل أنواع الأسماك المملحة، التي يفضل الكثيرين الاعتماد عليها، سواء بالنسبة لأفراد الأسرة، وكذلك في العزومات، وذلك لأنها مضمونة بشكل أكبر من الفسيخ، فهي قليلة الملوحة، وعوامل خطورتها أقل بكثير من الفسيخ، كما يمكن عملها بوصفات مختلفة.

وفي السطور التالية، نستعرض عدة وصفات مختلفة، لعمل الرنجة في عيد الفطر، والتي يمكنك استغلالها، عند التحضير لعزومة مميزة، حتى تكون سفرتك منوعة، وتحتوي على العديد من الأصناف، والتي يمكنها أن تناسب مختلف الأذواق، خاصة في وجود أطفال صغار، قد يصعب عليهم تناول الفسيخ.

طريقة عمل بطارخ الرنجة المتبلة

بطارخ رنجة

البطارخ من الأجزاء المميزة في الرنجة، والتي يفضل تناولها الكثيرين.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفة مميزة لعمل البطارخ، على مائدة شم النسيم.

مكونات عمل بطارخ الرنجة المتبلة

بطارخ رنجة

زيت

ليمون

خل

ملعقتين طحينة (اختياري)

طريقة عمل بطارخ الرنجة المتبلة:

احضري البطارخ وقطعيها قطع صغير.

ضعي البطارخ في طبق، وضعي فوقها الزيت والليمون والخل، وقلبيها مع البطارخ.

وتقدم مع البصل والسلطة.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخضروات

سلطة الرنجة بالخضروات

وتقدم الشيف آسيا وصفة أخرى لذيذة وصحية، ويمكنك تقديمها للأطفال، وهي سلطة الرنجة بالخضروات.

مكونات عمل سلطة الرنجة بالخضروات

2 سمكة رنجة مخلية

2 ثمرة بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة

نصف كوب بصل أخضر مقطع

نصف كوب جزر مبشور

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

عصير ليمون

كمون

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالخضروات

تقطع الرنجة قطع صغيرة وتوضع فى وعاء عميق.

يضاف للرنجة المكونات كلها، وتقلب جيدًا.

وتوضع فى أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل غموس الرنجة



غموس الرنجة

ويعد غموس الرنجة، من الوصفات المميزة، والمختلفة، وطعمها لذيذ.

مكونات غموس الرنجة:

3 سمك رنجة مدخنة

2 فلفل أحمر حلو

2 عصير ليمونة ( صفراء وخضراء )

2 بصل كبير الحجم

جزر مبشور للتزيين ( اختياري )

1 قطعة زنجبيل

ثوم معمر أو بصل أخضر ( اختياري )

ثوم

قليل من الزيت

3 ملاعق كبيرة خل



طريقة عمل غموس الرنجة:



· قومى بالتخلص من رأس وذيل وزعانف سمك الرنجة

ثم افتحيه من المنتصف وتخلصى من العظم والجلد ثم قطعى

لحم الرنجة الى قطع.

· ضعى فى محضر الطعام كلا من

( قطع الرنجة – البصل – الفلفل – الثوم – الزنجبيل – البصل الأخضر).

شغلى محضر الطعام حتى تندمج المكونات

( أضيفي القليل من الزيت حتى يساعد على خلط المكونات ).

· ضعى فى وعاء كبير خليط الرنجة المفتتة وعصير الليمون الأخضر

والأصفر والخل وقلبي بشكل جيد جدا.



· ملاحظة لذيذة:

قدمى طبق الرنجة كغموس

أو كساندويتشات ويمكن تقديمه أيضا كطبق جانبى فى سفرة شم النسيم.

طريقة عمل كفتة الرنجة

كفة الرنجة

وتساعدك الشيف إلهام النعماني خبيرة الطهي، في تقديم وصفة جديدة وسهلة للرنجة، من خلال عملها كفتة الرنجة شهية وخفيفة.

المكونات:

2 من الرنجة قليلة الملوحة

بصلة متوسطة

فصين ثوم

نصف حزمة بقدونس

3 ملاعق زيت ذرة

بقسماط مطحون

طريقة عمل كفتة الرنجة:

نخلي الرنجة تماما، وتوضع في الخلاط، ونضيف كل المكونات، ونخلطها جيدا، حتى يصبح معجون.

نشكل معجون الرنجة في شكل أصابع، ونغمسها في البقسماط.

تقلى في الزيت، حتى يصبح لونها ذهبيا، وتقدم مع الكاتشاب أو المايونيز.

ملحوظة: من فوائد استخدام البقسماط، أنه يمتص ملوحة الرنجة، فيصبح طعمها ألذ.

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