وزير الأوقاف يعزي أسر الضحايا بميانمار وتايلاند إثر الزلزال المدمر

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن صادق تعازيه لميانمار وتايلاند، ومواساته لأهالي الضحايا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين ومحيطهما، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

وزير الأوقاف يتقدم بالتعازي والمواساة لميانمار وتايلاند إثر الزلزال المدمر





كما أكّد الوزير تضامنه مع أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ بني الإنسان من كل مكروه وسوء.

زلزال ميانمار، تدفق المساعدات الدولية بعد تجاوز عدد الضحايا حاجز الـ 1000 قتيل

حيث ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار إلى 1002 قتيل، فيما بلغ عدد المصابين 2376 شخصًا، ولا يزال 30 شخصًا في عداد المفقودين، وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت.

وتسبب الزلزال في دمار واسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمباني.

وحذر الجنرال مين أونغ هلاينغ، زعيم المجلس العسكري، من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وقد استجابت دول عدة لهذه الدعوة، حيث أعلنت كوريا الجنوبية عن تقديم مساعدات بقيمة مليوني دولار عبر منظمات دولية لدعم جهود الإغاثة.

فرق الإنقاذ الدولية تصل إلى المنطقة

ووصل فريق إنقاذ صيني مكون من 37 شخصًا إلى يانغون، اليوم، محملًا بأدوية ومعدات متطورة للبحث عن الناجين، كما أعلنت روسيا عن إرسال 120 من رجال الإنقاذ والأطباء، فيما عرضت الولايات المتحدة تقديم مساعدات، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرضت مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، لأكبر نسبة من الدمار بسبب قربها من مركز الزلزال، كما شهدت العاصمة التايلندية بانكوك انهيار برج مكون من 33 طابقًا، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وفقدان 101 آخرين، معظمهم من عمال البناء المحاصرين تحت الأنقاض.

ومن جانبهم، أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن تضامنهم مع ميانمار، مؤكدين استعدادهم لتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل، وجاء في بيان مشترك “نؤكد التزامنا بتقديم الدعم والتنسيق لضمان استجابة سريعة وفعالة لهذه الكارثة الإنسانية”.





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