إرشادات صحية تساعد الحامل والمرضع على صيام صحي وآمن (فيديو)

تواصل التعليم العالي نشر سلسلة "الصحة العلاجية في رمضان"، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية اليومية حول الصحة العلاجية في رمضان، والتي يقدمها المركز القومي للبحوث.

وتحدث الدكتور خالد يونس، رئيس قسم الباطنة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، عن تغذية الحامل والمرضع في رمضان، وأهم الإرشادات الصحية التي تساعدهن على صيام صحي وآمن دون التأثير على صحتهن أو صحة الجنين والرضيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.