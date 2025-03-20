الجمعة 21 مارس 2025
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صحة ومرأة

إرشادات صحية تساعد الحامل والمرضع على صيام صحي وآمن (فيديو)

إرشادات صحية تساعد
إرشادات صحية تساعد الحامل والمرضع على صيام صحي وآمن

تواصل التعليم العالي نشر سلسلة "الصحة العلاجية في رمضان"، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية اليومية حول الصحة العلاجية في رمضان، والتي يقدمها المركز القومي للبحوث.

 وتحدث الدكتور خالد يونس، رئيس قسم الباطنة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، عن تغذية الحامل والمرضع في رمضان، وأهم الإرشادات الصحية التي تساعدهن على صيام صحي وآمن دون التأثير على صحتهن أو صحة الجنين والرضيع. 

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