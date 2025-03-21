أفكار اقتصادية لإفطار صحي ولذيذ في شهر رمضان (فيديو)

تبحث الأمهات طوال الوقت عن طرق جديدة لتقديم وجبات متكاملة على سفرة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وتؤكد الدكتورة هدى مسعود، استشاري التغذية العلاجية بـالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" أنه من الممكن بسهولة توفير وجبة غذائية كاملة ولذيذة للأسرة والأطفال بأقل التكاليف.

وجبات اقتصادية وشهية على الإفطار

كفتة العدس

فاقترحت الطبيبة تحضير كفتة عدس على سبيل المثال في وجبة الإفطار، وحيث تقوم الأم باستخدام العدس البني أو الأصفر مع الأرز في الخلاط أو الكبة، ويضاف إليها الخضار المعتاد الذي يتم إضافته لأي نوع كفته مثل البصل والثوم وغيرها، مع معلقتين من النشا أو الدقيق لتتماسك.

ويمكن تقديمها في الفرن على شكل كفتة الأرز أو تشكيلها على شكل برجر، مع عيش وشرائح طماطم وبصل.

ويحتوي العدس على بروتين والذي يدعمه الأرز وهذا لأن البروتين النباتي ينقصه كل نوع حمض أميني وعند إضافتهم لبعضهم البعض يكملون بعضهم البعض.

كما أن الأرز مصدر جيد لـلكربوهيدرات، ويمكن زيادة القيمة الغذائية للوجبة عن طريق إضافة بيضة.

صنية جلاش أو رقاق اقتصادية

وقالت طبيبة التغذية إن سفرة رمضان لا تخلو من الصواني من حلويات شرقية وغيرها، وبرغم أنه لا يمكن منع العادات المصرية التي نشأنا عليها إلا أنه يمكن أن نحضرها بطريقة اقتصادية وعلى قد الإيد.

وذلك من خلال تقليل كمية اللحم التي نضيفها إلى الجلاش، فبدلًا من نصف كيلو نقتصدها إلى ربع، ومعها 200 جرام من العدس البني يتم نقعه وإضافته للحمة والذي يعطي نفس الطعم والشكل، ويمكن استبدال اللحم المفروم بالعدس تمامًا مع اضافة التوابل والبصل أثناء تسويته.

ويمكن إضافة الزبادي مع معلقة السمن أو الزبدة، التي توضع على صينية الجلاش، وذلك لتقليل كمية الدهون المضافة وزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أنه من المهم الحرص على وجود طبق السلطة الخضراء على طاولة الإفطار في رمضان، هذا بالإضافة لوضع المياه على سفرة والتأكد من شرب الأطفال الكميات التي يحتاجونها والتقليل من العصائر التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، والتي تؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية.

وشددت على أهمية تقديم على الإفطار العصائر الطبيعية منخفضة السكر وليس المضاف لها الألوان بأنواعها وأشكالها المختلفة.

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