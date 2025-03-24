في اليوم العالمي لـ السل، 7 أعراض للإصابة بالمرض الصدري

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سوء التغذية والتدخين والسكري تمثل عوامل خطر كبيرة للإصابة بعدوى السل التي قد تتحول إلى مرض

اليوم العالمي للتوعية بمرض السل





وأشارت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للتوعية بمرض السل في 24 مارس إلى أنه يؤثر السل عادةً على الرئتين، لكنه قد يؤثر أيضًا على الكلى والدماغ والعمود الفقري والجلد. وتعتمد الأعراض التي يصاب بها الأشخاص على الجزء المصاب بالسل في الجسم.



أعراض مرض السل



وتشمل أعراض مرض السل:



١-السعال لفترات طويلة وقد يكون السعال مصحوبًا بدم أحيانًا

٢-ألم في الصدر

٣-الضعف

٤-الإرهاق

٥-فقدان الوزن

٦-الحُمَّى

٧-التعرُّق الليلي

مرض السل





اوضحت منظمة الصحة العالمية أن السل مرض قابل للوقاية والشفاء بالعلاج الصحيح. والعلاج الوقائي للسل متاح مجانًا في جميع أنحاء الإقليم، وهو مقرر علاجي قصير المدة وفعّال يوقف عدوى السل من التحول إلى مرض

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من إمكانية الشفاء من السل، إلا أن السل المقاوم للأدوية المتعددة والسل المقاوم للريفامبيسين يشكلان تحديًا.

وهناك 6 لقاحات مضادة للسل في المرحلة الثالثة من التجارب، مما يبعث الأمل في تحسين الوقاية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في بحوث السل لاستحداث علاجات ولقاحات جديدة.

وتحتاج خدمات السل إلى مزيد من التمويل للوصول إلى جميع المحتاجين، ويجب على الحكومات أن توسع نطاق الاختبار والعلاج والوقاية.

من جانب آخر وضعت وزارة الصحة استراتيجية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى رفع معدل اكتشاف حالات الدرن إلى أكثر من 90% من الحالات المتوقعة، وزيادة اكتشاف الحالات المقاومة للأدوية إلى أكثر من 80%، بالإضافة إلى رفع نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 90%.

كما تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات وقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدل حدوث الحالات إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.

وأضافت أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية قامت الوزارة بتطوير مستشفيات الصدر وتحديث 8 وحدات مناظير شعبية، كما تم زيادة عدد أقسام الأشعة المقطعية إلى 22 قسمًا، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة صحة الرئة للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية والتوعية بوسائل الاقلاع عن التدخين والتى استهدفت اكثر من 40 الف مريض بـ28 عيادة خلال العام الماضي.

كما تم إطلاق مبادرة للكشف عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي والتى استهدفت أكثر من 31 الف مريض وإعطاء العلاج الوقائى، ومبادرة التليف الرئوى الى تهدف الى توفير الأكسجين المنزلى لمرضى التليف الرئوى واستفاد منها 490 مريض.

وتابعت الصحة أنه تم توفير أحدث أجهزة تشخيص الدرن عالميًا في 48 مستشفى للأمراض الصدرية، وتقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة من أدوية الصفين الأول والثاني مجانًا، ويتم تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي للمرضى في إطار البرنامج القومي لمكافحة الدرن.

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