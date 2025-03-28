سجلها قبل استشهاده بساعات، الكلمة الأخيرة لـ أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، تسجيلا صوتيا للشهيد أبو حمزة، الناطق باسمها، سجلّها قبل استشهاده بساعات، وتم عرضها في العاصمة اليمنية “صنعاء” اليوم الجمعة.

كلمة أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس قبل استشهاده

وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المشروع الصهيوني أصبح واضحا في استهداف أحرار الأمة، مشيرا إلى أن جبهة مضادة تشكلت للمشروع الغربي الصهيوني، وهي محور المقاومة الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى اليمن وإيران والعراق.

🔵 كلمة الناطق باسم سرايا القدس الشهيد أبو حمزة سجلت قبل استشهاده وتعرض لأول مرة في مسيرة يوم القدس العالمي#على_العهد_يا_قدس#Qudsday #يوم_القدس_العالمي pic.twitter.com/ZqBQ7gZHTX — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 28, 2025

وأكد أبو حمزة في كلمته الأخيرة، التي تم عرضها أمام حشود مسيرة صنعاء بمناسبة يوم القدس العالمي، “ضرورة أن يلتحق كل الأحرار في العالم بمحور المقاومة الصادق الواضح الشريف”.



نتنياهو يكلف الموساد بمهمة لتهجير الفلسطينيين

من جهة أخرى، كان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد كشف في تقرير له اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف الموساد بالبحث على دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أمريكي قولهم إن نتنياهو كلف الموساد بهذه المهمة منذ أسابيع، ويأتي ذلك بعد رفض واسع لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أكثر من مليوني شخص من سكان غزة بهدف إعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" وفقا لتعبيره.

وأوضحت المصادر أن الجهات الإسرائيلية أجرت بالفعل محادثات مع الصومال وجنوب السودان، بالإضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل أٍيام على تشكيل مديرية خاصة بوزارة الدفاع للإشراف على "الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة، وسط دعوات وزراء بالحكومة إلى قصف وتدمير مستودعات الأغذية وشبكة الكهرباء وخطوط المياه ومنع إدخال المساعدات الإنسانية لدفع السكان إلى الهجرة.

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