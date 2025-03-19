القصة الكاملة للشهيد أبو حمزة.. متحدث سرايا القدس بقوائم اغتيال إسرائيل.. تزوج قبل طوفان الأقصى بأسبوع.. الموت يجمعه بزوجته.. وأصدقاؤه يكشفون سره لأول مرة

الشهيد أبو حمزة، بعد مرور 15 شهرا على عملية طوفان الأقصى، وبالأمس فقط تم الكشف عن شخصية المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على القطاع، أودت بحياة مئات الفلسطينيين.

متحدث سرايا القدس الملثم أبو حمزة على قوائم الإرهاب

لم يكن أحد يعرف شيئًا عن أبو حمزة، الشاب الملثم الذي كان يظهر عبر شاشات التليفزيون، معلنًا البيانات الخاصة بحركة الجهاد المقاومة في غزة، كان الجميع يعرف نبرة صوته، فهو الملثم والملقب بأبو حمزة، لكن لم يعرف أحدًا المزيد عنه، حتى المقربين من أصدقائه، تفاجأوا بشخصيته بعد استشهاده.

شهيد سرايا القدس أبو حمزة، فيتو

صورة ناجي أبو يوسف في زفافه، فيتو

الشهيد أبو حمزة، أو المتحدث العسكرى باسم سرايا القدس، هو شاب في مقتبل العمر اسمه الحقيقي ناجي أبو سيف، يبلغ من العمر 26 عامًا فهو من مواليد عام 1999، تزوج قبل أسبوع من عملية طوفان الأقصى، التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023، وعند انطلاقها غادر أبو حمزة منزله وزوجته وانضم لسريا القدس، عندما بدأت حرب الإبادة من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

الكلمة المصورة الأخيرة للناطق باسم سـ.ـرايـ.ـا القدس أبوحمزة بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وقبل القصف الإسرائيلي الأخير الذي استشهد فيه pic.twitter.com/1CzdvpsJ7l — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 18, 2025



حكاية الشهيد أبو حمزة لم تكن وليدة عملية طوفان الأقصى، فقد كان "أبو حمزة" أحد المطلوبين على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، لكن الاحتلال لم يعرف الاسم الحقيقي أو حتى شكل أبو حمزة، لكن الاحتلال يريد فقط "أبو حمزة" الذي لا يعرف عنه سوى أنه متحدث عسكري باسم سرايا القدس، الذي يهز ببياناته أركان الاحتلال.

أول ظهور لأبو حمزة

"لن ينزع سلاح المقاومة"، كانت أبرز كلمات الشهيد أبو حمزة، المتحدث العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري في فلسطين، الذي كان من أوائل المطلوبين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية، الذين اعتبروه الشريان الرئيسي للحرب النفسية والحرب الإعلامية التي تفرضها المقاومة في غزة.

استشهاد أبو حمزة متحدث سرايا القدس، فيتو

وكان أول ظهور لأبو حمزة في عام 2014، عقب المسيرات التي دعت إليها حركة الجهاد للاحتفال بانتصار المقاومة في الحرب التي استمرت وقتها 51 يومًا، وقامت منصة "إكس"، تويتر سابقًا، بأغلاق حسابه عدة مراتٍ، كان آخرها في 11 مايو 2021، بعد ساعات من هدنة معركة سيف القدس، لم يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من تحديد مكان ظهوره أو الزمان الذي يمكن أن يظهر فيه، فأبو حمزة كان يظهر في مؤتمرات صحفية تارة، أو في مساجد غزة تارة أخرى، أو في وكالات الأنباء، أو في أحد الشوارع، أو أي قناة فضائية أخرى.

أبو حمزة قبل استشهاده، فيتو

أصدقاء أبو حمزة يكشفون أسراره

وكشف الناشط الفلسطيني الدكتور بن سعيد جانب من حياة أبو حمزة، فقال: "أبو حمزة ابن النصيرات لا أحد يعرفه إلا ابن عائلة أبوسيف، الناطق الرسمي باسم سرايا القدس كان شابا يشع أدبًا وخلقًا وحياءً، متفوقًا في دراسته بارزًا لامعًا أينما حل وارتحل، خطيبا مفوها، فصيح اللسان بليغ البيان، غزير المعرفة، كان يتحدث في أي موضوع في أي وقت متحدثًا في الناس دون تحضير كأنما يقرأ من ورقة"

الكشف عن شخصية أبو حمزة، فيتو



وفي شهادة من أحد الأصدقاء المقربين لـ ناجي الملقب ب"ابو حمزة"، يقول: "أبرز ما كان فيه ليس فقط هدوؤه وبسمة وجهه، ولا كونه داعية وخطيب مفوّه في سن مبكّر، ويقود الإذاعة المدرسية، بل كان ناجي تقريبًا أفضل من لعب كرة القدم في المدرسة، وأقلنا اهتمامًا بعنتريات المراهقين. كان ناجي لا يفارق سجادة الصلاة التي يحملها في حقيبته المدرسية، وفي كل وقت وحين تراه وجهه مغسول بالماء، ويقول لك مباشرة "توضّيت وبدي أصلي".

وتأثر ناجي بشهادة مجموعة من شهداء الانتفاضة الثانية من أبناء منطقة مخيم 2 ومخيم 1 في النصيرات، من بينهم "حمزة سالم أبو طيور"، الذي كان يحمل صورته دائمًا، ومحمود أبو الحاج، محمد الفقي، نبيل حسن الشريحي. كان ناجي يعلّق صورهم على أبواب الفصول الدراسية.

الشهيد ابو حمزة، فيتو

الوجه الآخر لناجي أبو سيف الملقب بأبو حمزة

أما الوجه الآخر لـ "ناجي"، الذي يشكل مجمل السر والتناقض في آن واحد، فهو أخوه غسان، الأكثر شراسة وعنفًا، والذي يظهر اليوم كمرافق له، والغريب أن يكون ناجي هو "أبو حمزة" المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، حسبما كشف أصدقاؤه المقربون عن هويته.

أبو حمزة وزوجته شيماء استشهدا معًا، فيتو



تزوج أبو حمزة قبل أسبوع من بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، من شيماء محمود وشاح، لم يستمر زواجها سوى أسبوع، وعندما بدأت عملية طوفان الأقصى انطلق أبو حمزة ليصبح المتحدث العسكري لسرايا القدس، وبدأ في إخفاء ملامحه، فأصبح الملثم أبو حمزة، الغريب أن أبو حمزة أستشهد مع زوجته العائد إليها بعد 15 شهرًا في نفس اليوم، وفي نفس المكان، في قصف إسرائيلي أثناء سحور يوم الثلاثاء 18 رمضان 1446، 18 مارس 2025.

أحد أصدقاء الشهيد أبو حمزة توعد باستكمال طريقه فقال: "أزف إليكم أخي وحبيبي ورفيق الدرب والصديق والغالي الفارس المقدام ناجي أبو سيف- جواد قسما بدمك، لن نتخلى عن هذا الطريق، سنكمله حتى آخر نفس، اليوم يرفع اللثام عن وجهك البهي يا حبيبي الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة رسالتك الأخيرة ستبقى عهد بيننا".

أبو حمزة تزوج قبل أسبوع من عملية الأقصى في 7 أكتوبر، فيتو

وقالت المصورة من غزة خديجة حميد: "صورة الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة وهو عريس، ألتقطت له هذه الصورة في يوم زفافه قبل أسبوع من الحرب فقط! لم أكن أعلم أنني التقطت صورة للناطق العسكري لسرايا القدس. إلى جنة الله، ونعم الرجال أنتم".

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