أعلنت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد "أبو حمزة" المتحدث باسم سرايا القدس نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة ضد قطاع غزة بحسب ماذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا نعي فيه، كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة التي ارتقت بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيوني بشكل مباشر هم وعائلاتهم.

وفي وقت سابق؛ ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: ننعي بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غزة.

وعُرف منهم حتى اللحظة:

الشهيد القائد الكبير عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي، الشهيد القائد المستشار أحمد الحتة، وكيل وزارة العدل، الشهيد القائد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية، الشهيد القائد اللواء بهجت أبو سلطان، مدير عام جهاز الامن الداخلي.

وأشار المكتب الي أن هذه الكوكبة ارتقوا إلى العلا بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم، وقد استشهدوا رحمهم الله مع مئات الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني جراء الجرائم المتواصلة منذ فجر اليوم.

مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة

وزف المكتب الإعلامي، هؤلاء القادة الذين عملوا منذ بداية حرب الإبادة للتخفيف عن شعبهم، وأدوا أمانة المسئولية الملقاة على عاتقهم، وارتقوا بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كانوا مثالًا للإخلاص والتفاني في عملهم.

وأكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنيه عن أداء واجبه الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في الواجب الديني والدور الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الهمجي.

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