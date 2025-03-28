أسباب وأعراض إصابة الرجال بالتهاب المسالك البولية

لم يعد التهاب المسالك البولية حكرًا على النساء، بل بات يشكل هاجسًا صحيًا متزايدًا لدى الرجال.

حيث تشير الدراسات إلى أن ما يقارب 20% من الرجال يختبرون هذه العدوى المزعجة في مرحلة ما من حياتهم.

تنشأ التهابات المسالك البولية لدى الرجال نتيجة لتسلل البكتيريا إلى مجرى البول وتكاثرها، ومن ثم انتقالها إلى المثانة أو الكليتين.

وعلى الرغم من أن مجرى البول لدى الرجال أطول، مما يقلل من فرص وصول البكتيريا، إلا أن عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ومن أبرزها:

تضخم البروستاتا الحميد: يمثل هذا التضخم عاملًا رئيسيًا في انسداد مجرى البول، مما يعيق عملية إفراغ المثانة بشكل كامل، وبالتالي توفير بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

داء السكري: يؤدي هذا المرض إلى ضعف جهاز المناعة وزيادة نسبة السكر في البول، مما يسهل على البكتيريا النمو والتكاثر.

الحالات التي تضعف جهاز المناعة: تشمل هذه الحالات فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان والعلاج الكيميائي، مما يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

حصوات الكلى أو المثانة: تعيق هذه الحصوات تدفق البول وتوفر مكانًا للبكتيريا لتتكاثر.

القسطرة البولية: يزيد استخدام القسطرة البولية من خطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

النشاط الجنسي: يمكن أن يؤدي النشاط الجنسي، خاصةً الجماع الشرجي، إلى إدخال البكتيريا إلى مجرى البول.

تضيق مجرى البول: قد يحدث نتيجة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا أو إصابات في منطقة الأعضاء التناسلية.

الأعراض التحذيرية لالتهاب المسالك البولية لدى الرجال

الحاجة المتكررة للتبول.

الشعور بالحرقان أو الألم أثناء التبول.

البول العكر أو ذو الرائحة الكريهة.

ألم في أسفل البطن أو الظهر.

الحمى والقشعريرة (في حالة التهاب الكلى).

وجود دم في البول.

علاج المسالك البولية لدى الرجال

المضادات الحيوية: هي العلاج الرئيسي لالتهاب المسالك البولية. يعتمد نوع المضاد الحيوي ومدة العلاج على نوع البكتيريا وشدة العدوى.

مسكنات الألم: لتخفيف الألم وعدم الراحة.

زيادة تناول السوائل: للمساعدة في طرد البكتيريا من المسالك البولية.

الوقاية من التهاب المسالك البولية لدي الرجال

شرب الكثير من الماء.

التبول بانتظام وعدم حبس البول.

تنظيف المنطقة التناسلية قبل وبعد الجماع.

التبول بعد الجماع.

علاج أي حالات طبية كامنة، مثل تضخم البروستاتا أو داء السكري.

من المهم عد التغاضي عن أي أعراض محتملة لالتهاب المسالك البولية، بل يجب عليهم استشارة الطبيب على الفور. فالتأخير في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب الكلى أو تسمم الدم.

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