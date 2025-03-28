الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية فى أسوان،
حملة أمنية فى أسوان، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط  قضيتين جلب مواد مخدرةضُبط خلالهما أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 19 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – 5000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين"لـهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكبتاجون المخدر الأسلحة النارية ضبط المحكوم عليهم الهاربين عقار الكبتاجون المخدر مديرية أمن أسوان قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

وزير الداخلية: نشر سيارات إغاثة على الطرق لمساعدة المواطنين وتعزيز الأكمنة الحدودية

وزير الداخلية يكلف عناصر الشرطة النسائية بمواجهة جميع صور الخروج عن القانون في العيد

وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر

تفاصيل اجتماع وزير الداخلية ومساعديه لمراجعة خطة عيد الفطر.. محمود توفيق يوجه بتكثيف التواجد الأمني بكافة أنحاء الجمهورية ورفع حالة الاستنفار.. وتشديد الرقابة على الأسواق

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 43 ألف مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 28- 03- 2025

ليه ما نعدلش قانون الميراث؟!، التفرقة بين البنت والولد، حوار مثير بين علي جمعة والشباب

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

منوعات

المزيد

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

أماكن أثرية وأضرحة زارها المداح في جولته للبحث عن علاج المرض الغامض (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التلوث والإسراف في الموارد ممارسات محرمة تضر بالبيئة والإنسان معًا

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. عبد الله بن رواحة، الشاعر البطل

عمرو خالد يكشف أصعب اللحظات على الصحابة وأهم وصايا النبي قبل وفاته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية