السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

هل يوجد رقم Iban لبطاقة ميزة في البنك التجاري الدولي؟

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

 يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن وجود رقم  Iban لبطاقة ميزة.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB أنه لا يوجد رقم حساب دولي لبطاقة ميزة غير أنها يمكن ربطها على تطبيق انستا باي.

يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأشار مسؤولو البنك التجاري إلى إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

وقال البنك إنه بالنسبة لفتح حساب جار في البنك التجاري الدولي فهو يضم مزايا عديدة كالآتي:
1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم:
- حساب جاري بدون فائدة يسمح لهم بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع.

- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.
- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري. 
- الحساب متوفر للأفراد والشركات.
- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني.

 

من جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بخدمة الإنترنت البنكية.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB أن الخطوات تشمل ما يلي:

في البداية يحتاج إلى تغيير الرقم السري للخدمة وجود بطاقة مدينة سارية ومفعلة ورقمها السري.
ثم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك Cibeg.com أو عن طريق تطبيق خدمة الانترنت البنكية على الموبايل.


من خلال الصفحة الرئيسية للموقع برجاء الدخول على "الخدمات الإلكترونية" ثم "خدمة الإنترنت البنكية" ثم "Forget\ Reset password" أو "تغيير الرقم السري.

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