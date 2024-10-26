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اقتصاد

الفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت

بنوك،فيتو
بنوك،فيتو

تتعامل البنوك مع كثير عملائها في خدمات مصرفية من خلال رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN ورمز السويفت.

ونستعرض خلال السطور التالية توضيحًا للفارق بين رقم الحساب IBAN ورمز السويفت وهي كالتالي:

 

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية.

ويستخدم IBAN في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

 

رمز السويفت swift code

أما رمز السويفت swift code فهو يستخدم في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. 

 

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