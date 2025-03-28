تأثير الجفاف على الصحة النفسية، ومتى يسبب الاكتئاب؟

توجد علاقة وثيقة بين الجفاف والصحة النفسية، فانخفاض مستويات السوائل قد يُسبب تغيرات هرمونية، وضعفًا إدراكيًا، وقلة نوم، ومجموعة من الأعراض الجسدية المزعجة الأخرى التي قد تُعكّر المزاج.

كيف يؤثر الجفاف على الصحة النفسية؟

في المتوسط، يُشكّل الماء حوالي ٦٠٪ من وزن الجسم. لذا، ليس من الغريب وجود صلة بين الترطيب والصحة النفسية. حيث يؤثر الجفاف على الجسم والدماغ بشكل كبير، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

tليس بالضرورة أن يكون لدي الشخص تشخيص للصحة النفسية للجفاف ليؤثر على المزاج، فالعديد من الأعراض خفيفة ولكنها خطيرة، بالإضافة لذلك فهي تتراكم، تأثير الجفاف على الصحة النفسية:

يسبب اختلالات هرمونية

عندما لا يشرب الشخص كمية كافية من الماء، يزداد إنتاج هرمون التوتر الكورتيزول. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​إنتاج هرمون السعادة. فجأة، ويعاني من نقص في النواقل العصبية التي تُشعره بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين. هذا الاختلال الهرموني يمكن أن يؤدي إلي أن يكون الشخص سرعة الانفعال، حزينًا، منهكًا.

يُحفّز استجابة "القتال أو الهروب"

لا يؤثلا اختلال توازن الهرمونات على المزاج فحسب، بل تؤثر أيضًا على وظائف الجسم الأخرى.

فعندما يرتفع مستوى الكورتيزون، فأنه يدفع إلى وضعية "القتال أو الهروب". وعندما يحدث ذلك، يبدأ الشخص في الشعور بأعراض تُشبه القلق. من بين الأحاسيس الأخرى، قد يلاحظ:

تسارع ضربات القلب

سرعة التنفس

التعرق

توتر العضلات

ليس بالضرورة أن يكون الشخص قلقًا لتشعر بالقلق، فهذه الأعراض وحدها كافية لاضطراب المزاج.

يُسبب عدم راحة جسدية

يُثير الجفاف استجابة "القتال أو الهروب". ولكنه يُشعر الشخص أيضًا بالسوء. ومن الصعب الحفاظ على هذا الشعور الجيد عندما لا يكون الشخص على ما يرام.

كما يُمكن أن يُسبب الجفاف الصداع، والتعب، وتشنجات العضلات، والإمساك، وغيرها.

والصحة البدنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة النفسية، فعندما لا يكون الجسم في أفضل حالاته، غالبًا ما يتبعه العقل.

يؤثر على الوظائف الإدراكية

يُخلّ الجفاف بتوازن الإلكتروليتات في الجسم - الإلكتروليتات هي معادن مشحونة إلكترونيًا مثل الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها - من بين العديد من المسؤوليات الأخرى، تُنظّم الإلكتروليتات الوظائف الإدراكية. عندما تكون غير متوازنة، يمكن أن يؤثر ذلك على مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك:

الانتباه

مهارات الأداء التنفيذي

التعلم

اتخاذ القرار

الذاكرة

سرعة المعالجة

استخدام اللغة (وفهمها)

غالبًا ما تُسمى هذه النتيجة بـ"ضباب الدماغ".

فيقلل العديد من الأشخاص من شأن العلاقة بين ضباب الدماغ والجفاف، فيحتاج الدماغ إلى سوائل كافية لتشغيل الاتصال بين الأعصاب بفعالية. يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم الدماغ على العمل بأفضل حالاته، مما يُبقي الشخص متيقظًا ومركّزًا وواضح الذهن.

غالبًا ما يترافق ضباب الدماغ مع الاكتئاب.

إذا كان الشخص يعاني من جفاف قصير الأمد، فأن الدراسات تشير إلى أن شرب الماء يُحسّن الوظائف الإدراكية بسرعة.

ولكن إذا كان الشخص يعاني من جفاف مزمن، فقد يكون العكس صحيحًا أيضًا.

على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر الجفاف على الدماغ وعلى تلك الروابط العصبية، وهذا منطقي لأن الدراسات تشير إلى أن المشاكل الإدراكية - سواءً كان الشخص يعاني من الجفاف أم لا - يمكن أن تستمر حتى بعد اختفاء أعراض المزاج والاكتئاب الأخرى.

يؤثر على نوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم هو سبب رئيسي لسوء المزاج، بينما يكون الجفاف هو سبب لنوم سيء ليلًا.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم شرب كمية كافية من الماء هو عدم رغبة البعض في الذهاب إلى الحمام طوال اليوم. ويزداد هذا الخوف في منتصف الليل خوفًا من أن يُقاطع نومهم، ولكن الجفاف يُصعّب النوم والاستمرار فيه.

نصائح للترطيب من أجل الصحة النفسية

عندما يكون الشخص في حالة نفسية سيئة، يمكن أن يؤثر ذلك على مهاراته التنفيذية، مما يقلل من احتمالية شرب الماء بانتظام. كما أن الجفاف قد يزيد من سوء الحالة، مما يقلل من احتمالية الحصول على الماء الذي يحتاجه.

إذا كانت الصحة النفسية تؤثر على روتين العناية الذاتية، يمكن تجربة حيل الترطيب التالية:

استخدم المنبهات للتذكير بالشرب طوال اليوم.

إذا لم يكن الترطيب أمرًا طبيعيًا للشخص، فيمكن ربطه بالأنشطة التي تؤدي للشعور بالعطش

شرب كوب من الماء أول شيء في الصباح مفيد للصحة النفسية.

التزم بتتبع شرب الماء.

حمل زجاجة ماء.

التقليل من الكافيين والكحول، فالكافيين والكحول كلاهما مُدِرٌّ للبول، وإذا كان الشخص يشرب الكثير من أيٍّ منهما، أو يشربهما فقط، فقد يمتصان كل رطوبة الجسم.

تناول أطعمة مُرطبة، نسبة من ترطيبنا تأتي مباشرةً من الطعام، لذلك، من المهم دائمًا حمل كيس من العنب أو الخيار أو أي طعام آخر غني بالماء.

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