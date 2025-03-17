الإثنين 17 مارس 2025
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صحة ومرأة

ما هي كمية الماء التي يجب تناولها بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف؟

الكمية المناسبة التي
الكمية المناسبة التي يجب تناولها من الماء

في شهر رمضان ونتيجة الصوم لفترات طويلة، وقصر الوقت بين الإفطار والسحور ينسي الكثيرين شرب الماء مما يسبب التعرض للجفاف.

الحرص على شرب من ٨ إلى ١٢ كوب من المياه 

 

من جانبها قالت وزارة الصحة أنه لا يوجد بديل للمياه لذلك يجب الحرص على شرب من ٨ إلى ١٢ كوب من المياه في الفترة بين الإفطار والسحور للوقاية من الجفاف.

أكدت وزارة الصحة أنه يجب على مرضى السمنة والكبد والسكر والكلى الالتزام بهذة الكمية من المياه خلال شهر رمضان من أجل سلامتهم.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الإقلال من الأملاح والمقليات والسكريات على السحور لتقليل الشعور بالعطش.

 

نصائح لمرضى السكر في رمضان


وأوصى معهد التغذية بعدة نصائح خلال وجبات الإفطار والسحور لمرضي السكر  تتضمن:

1- اجعل وجبة الإفطار على مرحلتين منها الشوربة والسلطة جزء من البروتين ثم الخضار المطهي والنشويات وباقي البروتين والفاكهة.


2-استخدم الدهون الصحية في إعداد الطعام واعتمد على طهي الطعام في الفرن أو الشوي  بدلا من القلي والدهون.


 

3- تناول قطعة صغيرة من الحلويات بعد تناول الوجبة مرة أسبوعيًّا.

4-تأخير تناول وجبة السحور قدر الإمكان.

5-تناول الحبوب الكاملة والبقوليات قدر الإمكان.

6-الاهتمام بقياس مستوى السكر في الدم بين السحور والإفطار بعد الإفطار بساعتين.

7-التوقف عن الصيام إذا شعرت بالدوخة أو رعشة أو عدم تركيز أو انخفض السكر عن 70.

8-التوقف عن الصيام إذا شعرت بأعراض ارتفاع سكر الدم أو ارتفاع السكر عن 300.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.
- تناول الوجبات غير الصحية.
- الأطعمة المليئة بالسكر.

 

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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الإفطار والسحور شهر رمضان وزارة الصحة كمية الماء شرب الماء

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