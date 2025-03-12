الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

متى يجب على كبار السن كسر الصيام في رمضان؟ الصحة تشير إلى 4 أعراض

صيام كبار السن، فيتو
صيام كبار السن، فيتو

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن الصائمين في شهر رمضان يجب عليهم التوقف عن الصيام وكسر الصيام حال ظهور أي عرض طارئ على كبار السن مثل:

١-  الدوار.

٢- الجفاف. 

٣-  حدوث هبوط حاد في السكر. 

٤- هبوط حاد في الضغط.

 

صيام كبار السن

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 3 حالات يجب على مرضى السكر الإفطار فيها خلال شهر رمضان.

 

3 حالات يجب على مريض السكر كسر الصيام

وتضمنت هذه الحالات:

١- انخفاض جلوكوز الدم لمستوى 70 

٢- ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300 

٣- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو ارتفاعه، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد

تكرار الفحص السكر عند انخفاض سكر الدم 

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه إذا انخفض سكر الدم، يجب تكرار الفحص خلال ساعة.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها

- التدخين.
- تناول الوجبات غير الصحية.
- الأطعمة المليئة بالسكر.

 

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.

6- كثرة تناول المصريون للمخللات والمقبلات التي تملأ الشوارع، حيث تؤثر على وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم العالى والتهاب جدار المعدة.

7- تناول الحلويات بكثرة بعد الإفطار سواء القطايف أو الكنافة والبسبوسة وغيرها خاصة مع استخدام القشطة تزيد دهون الدم وتعمل على ارتخاء في عضلات الجسم ويسبب ضعف عام ودوخة وعدم تركيز وهي مقدمات لزيادة دهون الدم.

8- الاندفاع نحو الطعام دون حساب خاصة وإن لم يكن يحتوى على المكونات الغذائية المثالية منها الكربوهيدرات بنسبة 95% والدهون 35 % والبروتين 15% مع ضرورة تناول الخضراوات طازجة.
 

قد يؤدي للسكتة الدماغية، أعراض وطرق علاج اعتلال عضلة القلب

السبكي: تيسير علاج المرضى الروانديين ضمن برنامج "نرعاك في مصر"


9- عدم التمهيد للمعدة والجهاز الهضمي ببداية الهضم والامتصاص لذا يجب تناول حبات تمر فقط دون عصائر ثم أداء صلاة المغرب ثم تناول شوربة دافئة لسان عصفور أو شوفان وبعد ذلك تناول الطعام بأريحية والإكثار من الخس والجرجير والخيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر رمضان وزارة الصحة صيام كبار السن

مواد متعلقة

الصحة: نجاح عملية لمريضة تعاني من ارتجاع شديد في الصمام الميترالي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الصحة: مصر الأعلى استهلاكا للسكر عالميا

الصحة تزود فاقوس بوحدة الماموجرام المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025

4 شواهد ترجح إعادة مباراة الأهلي والزمالك وسيناريو واحد يدخل الكرة المصرية في نفق مظلم

مهزلة القمة 130، طاقم الحكام السعودي يغادر القاهرة اليوم عائدا إلى المملكة

عجائب وغرائب الكرة المصرية، وصول طاقم حكام سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة رغم انسحاب الأهلي

المصائب لا تأتي فرادى، تقييم وإحصائيات كارثية لمحمد صلاح أمام سان جيرمان (صور)

الزمالك يوجه برقية تهنئة لـ هاني أبو ريدة بعد جدل أزمة مباراة القمة

اللي بيحصل دا تمثيلية، عماد متعب يتقدم باستقالته من رابطة الأندية

رابطة الأندية تثير الجدل، تنشر نتائج مباريات الثلاثاء وتتجاهل لقاء الأهلي والزمالك

منوعات

المزيد

قتلى وجرحى في حادث تصادم صهريج بعربة ترام بألمانيا (فيديو)

اللقطات الأولى لتحرير رهائن داخل فرع بنك شهير في فرنسا (فيديو)

جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

بسبب نصف دجاجة، لبنانى يطلق الرصاص على محل وجبات جاهزة قبل الإفطار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المسلسلات دخلت على بعض.. المداح بطل الحلقة العاشرة من العتاولة 2 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية