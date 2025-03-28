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محافظات

محافظة أسيوط تعلن استعدادات صلاة عيد الفطر وحظر الساحات غير المرخصة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على حظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها لافتا إلى تجهيز 164 ساحة و2667 مسجدًا بجميع مدن ومراكز المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

تحديد إثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي 

ووجه محافظ أسيوط، مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور محمود سعد جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمتابعة الدورية وحظر إستخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة مع تحديد إثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد واشرافهم على الساحات والتأكيد على أئمة المساجد بالإلتزام بكافة التعليمات الوزارية.

رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة بالطرق المؤدية لساحات الصلاة 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع  تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار أبوالنصر إلى تشكيل وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات وعلى تواصل مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، على مدار 24 ساعة خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا. 

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وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم (114) من التليفون الأرضي، وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) للإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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