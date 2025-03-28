الحب يصنع المعجزات، كيف غير الحب شخصية مي عمر في مسلسل إش إش؟

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث مسلسل إش إش تغيرا كبيرا في شخصية مي عمر (إش إش)، حيث تحولت من الفتاة التي حملت على عاتقها ثأر والدتها، والتي دخلت حياة رجب الجريتلي (ماجد المصري) بنية واحدة وهي الانتقام إلى فتاة أخرى تدافع عن رجب وتسعى لحمايته.

فقد كانت إش إش تحمل بداخلها غضب وكره شديد لرجب الذي كان السبب في معاناة والدتها بعد أن استولى على أموالها والكباريه الخاص بها، وساهم في تفريقها عن حبيبها، فرج الجريتلي، بل وأوصلها إلى السجن بمساعدة اللبيسة الخاصة بها.

كما أنه لم يكتف بذلك، بل أقنع شقيقه فرج بأن يخبر والدة إش إش أن ابنتهما قد توفيت، ليحرمها بذلك من أعز ما تملك.

وجاءت إش إش إلى حياة رجب كصيادة، تخطط بدقة للإيقاع به وتسليمه للعدالة، ليذوق مرارة الألم الذي تسبب فيه لوالدتها، لكن القدر كان له رأي آخر، فمع الأيام وجدت نفسها تعيش معه، تراه عن قرب، وتكتشف جانبًا آخر منه لم تكن تتوقعه، وشيئًا فشيئًا، وجدت قلبها يتورط في مشاعر لم تكن ضمن خطتها.

فقد وقعت إش إش في غرام الرجل الذي جاءت لتدميره، ومع هذا الحب، بدأت تتغير، لم تعد تلك الفتاة التي تحركها الرغبة في الانتقام، بل أصبحت امرأة ممزقة بين ماضيها وحبها الجديد.

وبدلًا من أن تكون السلاح الذي يطيح برجب، أصبحت درعه الواقي، تضلل العدالة حتى لا يقع في أيدي رجال الأمن، وهكذا، قلب الحب المعادلة، وحول إش إش من صائدة إلى عاشقة، ومن منتقمة إلى حامية، لتثبت أن المشاعر قد تكون أقوى من أي مخطط، وأن الحب قادر على تغيير أي معادلة.

مسلسل إش إش الحلقة 28

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل إش إش، حول إش إش التي تواصل التقرب من رجب الجريتلي ويزداد حبها له، أما هو فيبادلها الحب والحنان.

ويصل الأمر إلى حد أنه يطلب منها شراء شقة لوالدتها وتأمين مصروف شهري لها، حتى تتمكن من العيش بسعادة، ويسعد هذا الخبر إش إش، فتنطلق إلى والدتها لتخبرها بالأمر، لكن الأخيرة ترفض بشدة أي مال من رجب الجريتلي.

وعلى هامش الحلقة، يلتقي رجب مع فرج ويخبره أن إش إش أصبحت نقطة ضعفه، وأنه يحبها بصدق، خاصةً أنها ليست طامعة في أمواله ولا تسعى لتحقيق مصلحة من ورائه.

في سياق آخر، تذهب شادية إلى ابنها مختار وتطلب منه إصلاح علاقته بلبنى، لكنه يؤكد لها أن موضوع لبنى قد انتهى، ولا يريد سماع أي شيء عنها، بل يرفض حتى الحديث عن علاقة والدته برجب.

في الوقت ذاته، تتوجه لبنى إلى إخلاص وتعرض عليها مبلغ مليون جنيه مقابل أن تنسى أنها ابنتها ولا تخبر أحدًا بذلك، إلا أن إخلاص تطردها هي وتيسير.

بدورها، تذهب تيسير إلى بوشكاش طالبةً مساعدته في زواج ابنه، لكنه يرفض، مما يزيد من غضبها تجاهه.

من جهة أخرى، تحاول إش إش إثناء رجب عن الذهاب إلى الموعد الذي من المفترض أن يسلم فيه المخدرات، وتخبره أنها ترغب في السفر معه إلى الإسكندرية، لكنه يصر على إنهاء عمله أولًا.

بعد ذلك، تتوجه إش إش إلى الضابط معتصم وتبلغه بأن موعد تسليم المخدرات قد تم إلغاؤه، فيوهمها الضابط أنه أخذ المعلومات على محمل الجد، وألغى الحملة.

وفي تطور مفاجئ، تسمع إش إش ضابط يخبر زملاءه أن هناك حملة ستتم غدًا ضد رجب الجريتلي، مما يصيبها بالصدمة.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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