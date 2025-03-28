لاعب الزمالك السابق: زيزو لم يكن معروفا قبل انتقاله إلى الأبيض والنادي لن يقف عليه

أكد حسام أسامة، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الحكام في الدوري المصري، تجامل النادي الأهلي وتساعده في الفوز بالمباريات علي حد تعبيره.



وقال أسامة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الحكام بتجامل النادي الأهلي وتساعده كثيرًا، وفي نهاية المباريات يحصل على ضربات جزاء، ولا أرى مبررًا للأهلي في طلب حكام أجانب قبل مواجهة الزمالك".

الأهلي

وتابع: "الأهلي افتعل أزمة، في دوري استثنائي وكان من المفترض أن يقف ويساند الحكام المصريين، خاصة وأنه قطب من أقطاب الكرة المصرية".



وأضاف: "زيزو من أفضل اللاعبين في مصر آخر 5 سنين، وكان من الأفضل تجديد عقد زيزو بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية خاصة أن النادي حصل على مقابل مادي كبير".



وأكمل: "الزمالك له فضل كبير على زيزو، والنادي لن يقف عليه، وهو لم يكن معروفًا قبل انتقاله للفريق الأبيض".



وشدد: "مباراة سيراميكا كليوباترا، مهمه جدًّا للزمالك، خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وجهاز فني على مستوى عالٍ".



وأوضح: "خطة بيسيرو، في الزمالك يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وهي ليست طريقة دفاعية، وفي حالة تنفيذها بشكل صحيح سيصل النادي إلى مرمى كثيرًا".

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