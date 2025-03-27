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تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في كأس مصر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك ضد سيراميكا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وفي السطور التالية، نستعرض تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة سيراميكا كليوباترا. 

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا كليوباترا 

في حراسة المرمى: محمد صبحي 

في خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق- محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد. 

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري. 

مشوار بيسيرو مع الزمالك 

مباراة سيراميكا هي المباراة العاشرة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراتي الجونة وبتروجت في كأس عاصمة مصر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر.

مشوار الزمالك في كأس مصر 

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، سجل ثنائية الزمالك كلًا من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، وفي دور الـ 16 تجاوز الزمالك عقبة فريق مودرن سبورت بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلها كل من نبيل عماد دونجا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي دور الثمانية، تخطى عقبة سموحة، بعد الفوز بنتيجة 4-2 عن طريق سيف الدين الجزيري ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي وهدف لـ  بركات حجاج بالخطأ في مرماه.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بقيد

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

تأهل الزمالك وسيراميكا الي نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة  كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وخسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر 

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر 

والتقى الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك على  حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل بيراميدز إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

كما نجح البنك الأهلي في انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

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