تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

اعلن النادي الأهلي تقديمه ظهر اليوم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة، التي كان مقررًا لها 11 مارس الجاري.

وطلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار.

جاءت هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأوليمبية، وتعزيزًا للخطوة الأولى للأهلي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية.

وكانت مباراة القمة 130، شهدت انسحاب الأهلي أمام الزمالك، عقب عدم حضوره لملعب المباراة مما نتج عنه اعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 وفقا للعقوبات التي أصدتها رابطة الأندية.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

وعلي جانب أخر، أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مع نادي طلائع الجيش، اليوم الإثنين 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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