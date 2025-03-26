أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

أشاد مسئولو نادي الزمالك بقرار اللجنة الأولمبية، مؤكدين أن النادي كان على دراية بتطبيق اللائحة على النادي الأهلي، مشيرين إلى أن القرار يحمل مكاسب عديدة لهم.

وجاء القرار الذي صدر من اللجنة الأولمبية بعد فحص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، ليؤكد صحة الإجراءات المتخذة من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، واستندت اللجنة الأولمبية إلى اللوائح المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، التي لم تشتمل على أي طلب رسمي من الأهلي لاستقدام حكام أجانب للمباراة.

في الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن للأندية طلب تعيين حكام معينين لمبارياتها، وأن أي اعتراض على الآلية الإلكترونية لقرعة المباريات لا يعد مبررًا، وأوصت اللجنة الأولمبية في نهاية البيان بضرورة إتاحة فترات زمنية كافية في المستقبل لاستقدام حكام أجانب عند تحديد مواعيد المباريات في المرحلة النهائية.

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