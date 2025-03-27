بالأرقام، فيران توريس يعيش أفضل مواسمه مع برشلونة

واصل فيران توريس، تألقه هذا الموسم بعدما سجل الهدف الأول لفريقه برشلونة في شباك أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الليجا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 0/2 على أوساسونا.

وبحسب إحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن توريس يعيش أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية في الدوريات الخمس الكبرى.

أرقام فيران توريس مع برشلونة هذا الموسم

وسجل فيران توريس 14 هدفًا في جميع المسابقات، بجانب تقديمه 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 31 هدفًا.

ويعد هذا الموسم هو الأبرز للنجم الإسباني، الذي أصبح عنصرًا حاسمًا في تشكيلة المدرب هانز فليك، مع استمراره في تقديم مستويات مميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، فيما يمتلك أوساسونا 33 نقطة في المركز 14.

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